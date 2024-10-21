21 октября 2024, 13:00

Психиатра по делу о «борском стрелке» признали виновным

Читайте нас в: Google Новости

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор психиатру Виталию Балуеву, который выдал разрешение на получение оружия Даниилу Монахову. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Психиатру назначили шесть месяцев колонии-поселения. С учетом нахождения нескольких месяцев под домашним арестом этот срок психиатр отбыл полностью.

«Я рассчитывал на другое решение судьи. На какое именно? Все длится четыре года, я устал морально, поэтому без комментариев», - прокомментировал вердикт Балуев.

Его адвокат Артем Никитин добавил, что огласили только вводную часть приговора. По словам юриста, сторона защиты изначально пыталась убедить суд в невиновности Балуева.

«В прениях мы доказывали это. Обращали внимание, что к уголовной ответственности было привлечено заведомо невиновное лицо. В процессе привлекали внимание, что за 18 лет жизни Монахова ему никогда не диагностировали психические расстройства личности, на учете он не стоял. Государственный врач в военкомате за месяц до визита к Балуеву также не выявил у него эту симптоматику», - подчеркнул он.

В октябре 2020 года 18-летний Даниил Монахов открыл стрельбу по прохожим в селе Большеорловское в городском округе Бор Нижегородской области, а после этого покончил с собой. В результате погибли четыре человека , в том числе бабушка стрелка - она пыталась остановить внука. Еще два человека получили ранения.

Следствие установило, что молодой человек приобрел оружие законным путем, когда получил справку, дающую право на владение огнестрелом, хотя в колледже состоял на учете.

Посмертная экспертиза признала студента вменяемым, но обнаружила, что у него было пограничное эмоционально неустойчивое расстройство личности. Следствие посчитало, что психиатр Балуев обязан был выявить это при медосмотре. Врач вменяемую вину не признал.

Суд Оружие
21 октября 2024, 08:45
Расследование дела многодетной матери о торговле детьми продлили на 3 месяца
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Предварительное расследование дела о торговле детьми, главной обвиняемой по которому проходит написавшая явку с повинной многодетная мать Юлия Логинова, продлили на три месяца, то есть до 16 января 2025 года. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщил ТАСС.

В середине октября 12 фигурантов дела частично признали свою вину и стали сотрудничать со следствием. Главная обвиняемая - многолетняя мать Юлия Логинова - ранее написала явку с повинной.

Расследование дела начали в декабре 2023 года, когда полиция раскрыла преступную схему, в которой, помимо Логиновой, фигурировала основательница женского приюта Наталья Патока.

По данным следствия, злоумышленники под видом сотрудников благотворительных фондов находили в Сети беременных женщин в сложном положении и предлагали помощь в получении справки на аборт, а в дальнейшем убеждали оставить ребенка.

Особую сложность расследования этого дела, по данным агентства, объясняют большим объемом следственных действий, длительностью судебных экспертиз и сбором материала о личностях обвиняемых.

Суд Дети Москва
20 октября 2024, 20:17
Экс-главу банка «ФК Открытие» обвинили в махинациях с кредитами
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Бывшего главу банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в финансовых махинациях. Он выдал кредит самому себе на сумму три миллиарда рублей, сообщил «Коммерсант».

«По версии следствия, на такую сумму бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации», - сообщило издание.

Ромаев покинул страну в 2020 году, МВД планирует объявить банкира в международный розыск. Следствие уже подало ходатайство о заочном аресте Ромаева. Его обвиняют по статье УК «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере».

Долги Банки Рубль Кредиты Аресты
19 октября 2024, 22:42
В Татарстане молодой муж убил жену через два дня после свадьбы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
СК в Татарстане закрыл дело о двойном убийстве за смертью подозреваемого. Молодой муж убил супругу и ее сестру через два дня после свадьбы, а потом сам погиб на трассе М7. Историю молодой пары рассказал сайт kp.ru.

Алсу и Тимур были знакомы с детства, она ждала его из армии. Тимур сделал предложение своей возлюбленной 11 июня 2021 года, в конце июля прочитали никах. Официальную свадьбу назначили на январь 2022 года.

Все друзья были уверены, что Тимур и Алсу любят друг друга и будут жить долго и счастливо. В конце января сыграли свадьбу, гуляли два дня в доме отца жениха. К вечеру второго дня гости почти разошлись, остались лишь родственники.

Алсу и Тимур уединились, и оставшиеся гости услышали крик. На него прибежала двоюродная сестра невесты и увидела, что Алсу мертва. Ее убил молодой муж. После этого он убил и сестру жены. Потом парень достал из сейфа отцовское ружье и на своем автомобиле уехал в неизвестном направлении.

Парень сбежал в соседний город - Набережные Челны, там он изнасиловал массажистку. Утром полицейские обнаружили труп молодожена в салоне машины на трассе М7. Алсу и Тимура хоронили в один день, но на кладбище их везли в разных машинах. СК прекратил уголовное дело в связи со смертью главного подозреваемого.

Убийства Татарстан Свадьбы СК РФ
19 октября 2024, 22:05
Молодой человек выстрелил в девочку-подростка в Дмитровском округе
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
В Подмосковье правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе по девочке-подростку в Дмитровском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Информация о конфликте на Дорожной улице в поселке совхоза Останкино поступила в УМВД 18 октября. Ссора произошла между 18-летним молодым человеком и 16-летней девочкой. Во время потасовки юноша выстрелил в подростка.

«Пострадавшая с телесными повреждениями обратилась в медицинское учреждение. Она опрошена в присутствии законного представителя», - сообщили в полиции.

Правоохранители доставили молодого человека в территориальный отдел и изъяли у него пневматический пистолет.

Накануне в Челябинской области суд приговорил мужчину к девяти годам и восьми месяцам колонии за убийство знакомого. Злоумышленник расстрелял приятеля из-за долга в 30 тысяч рублей.

Стрельба Полиция

Новости по теме