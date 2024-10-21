Психиатра по делу о «борском стрелке» признали виновным

Психиатру назначили шесть месяцев колонии-поселения. С учетом нахождения нескольких месяцев под домашним арестом этот срок психиатр отбыл полностью.

«Я рассчитывал на другое решение судьи. На какое именно? Все длится четыре года, я устал морально, поэтому без комментариев», - прокомментировал вердикт Балуев.

Его адвокат Артем Никитин добавил, что огласили только вводную часть приговора. По словам юриста, сторона защиты изначально пыталась убедить суд в невиновности Балуева.

«В прениях мы доказывали это. Обращали внимание, что к уголовной ответственности было привлечено заведомо невиновное лицо. В процессе привлекали внимание, что за 18 лет жизни Монахова ему никогда не диагностировали психические расстройства личности, на учете он не стоял. Государственный врач в военкомате за месяц до визита к Балуеву также не выявил у него эту симптоматику», - подчеркнул он.

В октябре 2020 года 18-летний Даниил Монахов открыл стрельбу по прохожим в селе Большеорловское в городском округе Бор Нижегородской области, а после этого покончил с собой. В результате погибли четыре человека , в том числе бабушка стрелка - она пыталась остановить внука. Еще два человека получили ранения.

Следствие установило, что молодой человек приобрел оружие законным путем, когда получил справку, дающую право на владение огнестрелом, хотя в колледже состоял на учете.

Посмертная экспертиза признала студента вменяемым, но обнаружила, что у него было пограничное эмоционально неустойчивое расстройство личности. Следствие посчитало, что психиатр Балуев обязан был выявить это при медосмотре. Врач вменяемую вину не признал.