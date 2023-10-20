Псевдостоматолога схватили в Сербии и экстрадировали в Россию

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В 2018 году Сямженский районный суд Вологодской области приговорил мужчину к одному году восьми месяцам заключения условно, но когда он нарушил ограничения и уехал за границу, заменил наказание на реальный срок. Дмитрия Святковского объявили в международный розыск.

Он пытался устроиться в одно из медицинских учреждений Вологодской области, чтобы получить выплату по программе «Земский доктор». Для этого мужчина купил в интернете поддельный диплом врача-стоматолога. План не сработал, когда администрация поликлиники узнала об обмане.

В Сербии Дмитрия Святковского задержали в октябре 2022 года. Через год в аэропорту Белграда его передали российским правоохранителям.

В США освободили осужденного за киберпреступления Юрия Мартышева. Суд пригвоорил его к 6,5 годам тюрьмы.