Псевдоремонтника окон заподозрили в краже у московской пенсионерки 224 тысяч рублей

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По информации ведомства, мужчина, представившись работником организации по ремонту окон, проник в квартиру 76-летней женщины. Он сказал пенсионерке, что ей нужно отремонтировать окна и оценил работы в 24 тысячи рублей.

Женщина не имела наличных денег и отправила злоумышленника снять нужную сумму с ее карты. Когда он вернул карту и ушел, женщина обнаружила, что с ее счета списали 224 тысячи рублей.

Ранее московский курьер спас пенсионерку от потери миллиона рублей из-за телефонных мошенников.

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