05 декабря 2023, 12:59

Псевдомастера латунных изделий в Москве обвинили в мошенничестве на миллион рублей

РИА «Новости»
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Полиция в Москве выдвинула псевдомастеру латунных изделий обвинение в мошенничестве на один миллион рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, злоумышленник, используя данные другой компании, опубликовал объявление в интернете, где предлагал услуги по изготовлению предметов интерьера из латуни.

Клиенты оформляли заказы и переводили мужчине предоплату, однако в установленные сроки они не получали услуги, а денежные средства назад им не возвращали.

Во время следствия стражи правопорядка выявили пять случаев мошенничества в отношении жителей Зеленограда и других районов Москвы. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. Часть похищенных средств пострадавшим возместили.

«Фигуранту предъявлено обвинение по части 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее суд продлил домашний арест фигурантке дела о брачных аферах в Москве. По версии следствия, подозреваемая вместе с отцом разработали преступную схему хищения имущества у одиноких женщин.

МВД РФ Преступления Мошенничество Москва 2023
05 декабря 2023, 14:09
Россиянин забил котенка лопатой на глазах внука. За это его могут посадить на 5 лет
РИА «Новости»
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Пожилого жителя Брянской области будут судить за жестокую расправу над котенком на глазах внука. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Убийство котенка породы мейн-кун произошло 10 августа во дворе дома в деревне Супонево. Мужчина напился, взял садовую лопату и на глазах 10-летнего мальчика забил его питомца.

В прокуратуре подчеркнули, что мальчик получил серьезную психологическую травму.

Против мужчины возбудили дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений в присутствии малолетнего. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу. Материалы направили в суд.

Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы.

В конце октября стало известно о другом случае убийства животного. С овчаркой расправился житель Долинска в Сахалинской области. Он убил собаку и расчленил ее тело на глазах детей соседки.

Суд Дети Животные
05 декабря 2023, 13:25
Обвиняемых в нападении и убийстве школьника в Иркутске отправили под стражу
РИА «Новости»
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Участников нападения на школьника в Иркутской области, во время которого юноша получил четыре смертельных удара ножом, отправили под стражу. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, суд арестовал обвиняемого в убийстве, а также пять участников нападения, которые стали фигурантами дела о групповом хулиганстве. Все они проведут в следственном изоляторе два месяца.

По данным следствия , в минувшую субботу, 2 декабря, шесть молодых людей вступили в конфликт с группой подростков на остановке общественного транспорта в Иркутске. В ходе потасовки 15-летний десятиклассник получил четыре ножевых ранения, от которых скончался на месте. Нападавшие сбежали с места преступления, но их быстро задержали.

Выяснилось, что в напавшую группировку входили шесть молодых людей от 15 до 21 года, которые уже проходили по уголовным делам о хулиганстве.

Мать погибшего школьника пообещала, что намерена добиваться серьезного наказания для обвиняемого в убийстве сына. Женщина пояснила, что мальчик в день нападения шел домой из магазина, где подрабатывал, чтобы накопить денег на Новый год.

После резонансного убийства в социальных сетях распространилась информация, что участники преступления вдохновились популярным сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако в ходе допроса обвиняемые признались, что не видели ни одной серии. Не нашли связи между многосерийным фильмом и нападением и следователи.

Убийства Дети Прокуратура РФ
05 декабря 2023, 11:55
Участник СВО на Сахалине получил шесть лет тюрьмы за уход из воинской части
РИА «Новости»
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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес вердикт офицеру, который на два месяца самовольно ушел из воинской части в ДНР. Его приговорили к шести годам колонии и лишили воинского звания. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мужчину признали виновным в преступлении по части пятой статьи 337 УК России «Самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца». Он 4 июля оставил расположение подразделения в ДНР и ровно через два месяца самостоятельно пришел в воинскую часть в Южно-Сахалинске.

В суде заявили, что офицер сделал это для уклонения от службы и участия в боевых действиях, «из личной трусости» и ради отдыха. Мужчина два месяца проводил время по своему усмотрению. После возвращения и до суда он находился под подпиской о невыезде.

Военнослужащего приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима и лишению воинского звания гвардии ефрейтор. После заседания его взяли под стражу.

К двум годам 10 месяцам колонии приговорили сахалинского военного, который отказался ехать в зону проведения спецоперации, сообщили «Известия». Суд посчитал отягчающим обстоятельством тот факт, что офицер проигнорировал приказ в период частичной мобилизации.

Суд Военные Приговоры Армия
05 декабря 2023, 11:35
Мужчина попытался ограбить комиссионный магазин в Москве
РИА «Новости»
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Мужчина в маске, перчатках и капюшоне попытался ограбить комиссионный магазин на северо-западе Москвы, однако бдительный сотрудник заведения вовремя успел среагировать. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, злоумышленник подошел к стойке администратора и со словами «Это ограбление!» стал угрожать работникам магазина пистолетом и перцовым баллончиком. Мужчина потребовал отдать ему два ноутбука и все денежные средства.

Сотрудник магазина успел вовремя нажать кнопку тревоги. Злоумышленник заметил это, поэтому экстренно покинул место преступления. Чтобы отвести от себя взгляды, он поменял свою красную куртку на менее заметную, которую заранее взял с собой. После этого он отправился домой.

После задержания 30-летний подозреваемый объяснил, что сдал в этот комиссионный магазин ноутбук своей девушки и компьютер матери. Когда собственницы потребовали вещи обратно, он решил ограбить заведение, потому что возможности выкупить технику у него не было.

«Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации („Разбой“) и с учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - подчеркнули в ведомстве.

Накануне жителя Подмосковья обвинили в убийстве родителей и краже. Мужчина зарезал своих родственников, а чтобы обеспечить себе алиби инсценировал ограбление. Он вынес из квартиры деньги и золотую цепочку и скрылся.

Прокуратура РФ Ограбления Кражи Москва 2023

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