Против устроивших драку футболистов «Енисея» возбудили уголовное дело
Футболистам «Енисея», подравшимся с отдыхающими на городской базе, грозит тюрьма. В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью.
«Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы», - указали в МВД.
Футболисты «Енисея» Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников устроили потасовку с другими гостями на базе отдыха в Красноярске. Один человек получил травмы.
Супруга избитого мужчины Лилия рассказала 360.ru, что причиной конфликта стало вызывающее поведение спортсменов и несоблюдения правил. Футболисты вели себя развязно, громко слушали музык и мешали другим отдыхать. Администрацию базы отдыха пришлось вызвать Росгвардию.