18 мая 2024, 13:03

Против устроивших драку футболистов «Енисея» возбудили уголовное дело

РИА «Новости»
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Футболистам «Енисея», подравшимся с отдыхающими на городской базе, грозит тюрьма. В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

«Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы», - указали в МВД.

Футболисты «Енисея» Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников устроили потасовку с другими гостями на базе отдыха в Красноярске. Один человек получил травмы.

Супруга избитого мужчины Лилия рассказала 360.ru, что причиной конфликта стало вызывающее поведение спортсменов и несоблюдения правил. Футболисты вели себя развязно, громко слушали музык и мешали другим отдыхать. Администрацию базы отдыха пришлось вызвать Росгвардию.

Отдых Драки Уголовное дело Тюрьмы Россия Красноярский край
18 мая 2024, 12:54
Чиновника из Северной Осетии задержали за превышение должностных полномочий
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали главу администрации местного самоуправления Алагирского района Германа Гагиева. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Причиной стало нарушение Градостроительного кодекса России и превышение должностных полномочий.

«Речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на третьем километре автодороги „Фиагдон - Даргавс“», - написал Меняйло.

Он добавил, что власти Северной Осетии в 2024 году начали проверку использования земель и выявили большое количество нарушений, которые выходят за рамки человеческой логики. Меняйло призвал работать по закону.

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Его обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Законы Россия Чиновники
18 мая 2024, 04:55
Полицейские нашли на шее убитой 8-летней девочки в Ростовской области пакет
Unsplash
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На шее убитой в Ростовской области восьмилетней девочки обнаружили пакет. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Подозреваемого в убийстве установили благодаря его электронной сигарете, найденной недалеко от места происшествия. Когда у мужчины спросили о школьнице, тот уходил от ответа, рассказала журналистам местная жительница.

«Он начал путаться в своих показаниях, что сначала „я оставил девочку; я ее довез“. Непонятно было, зачем чужую девочку ты взял, куда-то повез. Ты незнакомый человек. Ребенок просто пошел за конфетами, но не вернулся домой. Для чего? <…> Потом он сказал, что передал кому-то это девочку», - заявила женщина.

По ее словам, люди быстро поняли, что человек врет. Жители станицы Ольгинская, где произошло преступление, собрались и начали искать ребенка.

Другой местный житель рассказал, что у подозреваемого не получилось ответить на вопросы о школьнице. Он молчал, когда его спросили, зачем он увез ребенка.

Об убийстве под Ростовом-на-Дону стало известно вечером 17 мая. Полицейские уже задержали вероятного виновника. По версии следователей, девочка пропала, когда ушла в магазин. Водитель эвакуатора посадил ее в машину. Потом в лесополосе нашли труп ребенка.

Убийства Дети Преступления
18 мая 2024, 04:14
Бросившего гранату сержанта присяжные признали виновным в убийстве сослуживцев
РИА «Новости»
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Присяжные Второго Западного окружного военного суда вынесли обвинительный вердикт в отношении бывшего командира взвода сержанта Дмитрия Лобовикова. Подсудимого признали виновным в убийстве семерых сослуживцев. Об этом сообщил «Коммерсант».

Бывшего военного обвинили по нескольким статьям уголовного кодекса: «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство», «Причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью», «Умышленное уничтожение и повреждение имущества», а также «Незаконное хранение взрывных устройств».

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 января 2023 года сержант Лобовиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал из кармана гранату РГД-5, выдернул из нее кольцо и потребовал от одного из новобранцев вставить его на место. Солдат не знал, как это сделать, и тогда сержант бросил боеприпас в соседнюю комнату , где спали военнослужащие из другого взвода. В помещении сдетонировали баллоны с газом. В результате взрыва погибли семь человек, еще десять получили ранения.

Сторона защиты настаивала, что взрыв произошел в результате случайного стечения обстоятельств: якобы Лобовиков потерял сознание, граната выпала из его рук и закатилась в соседнее помещение.

Присяжные пришли к выводу, что подсудимый виновен по всем предъявленным обвинениям и не заслуживает снисхождения. Наказание Лобовикову определят на заседании 21 мая. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Убийства Суд Военные Взрывы
18 мая 2024, 01:54
Две зарплаты в одни руки. Помощница губернатора Самары незаконно занимала две должности
РИА «Новости»
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Советника губернатора Самары Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Советник губернатора Самарской области, директор АНО „Институт регионального развития“ (ИРР) Ольга Михеева <…> задержана сегодня по подозрению в мошенничестве. У нее дома и по месту работы проведены обыски», - написал политик.

По словам Хинштейна, против Михеевой возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователи выяснили, что женщина незаконно занимала в ИРР сразу два поста - генеральный директор и директор по стратегическому развитию. Фигурантка выплачивала себе премию и зарплату за работу, которую на самом деле не выполняла. Ущерб оценили почти в 1,4 миллиона рублей.

Утром 17 мая полицейские пришли домой к Михеевой с обыском, а потом доставили в отделение. Там у женщины поднялось давление, и ее увезли в больницу на скорой. Врачи оказали подозреваемой необходимую помощь, но не увидели препятствий для продолжения расследования.

«Уже вечером Михеева была задержана на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», - написал Хинштейн.

Ранее в Свердловской области арестовали бывшего главу Каменского городского округа Сергея Белоусова. Его заподозрили в получении крупной взятки.

Мошенничество

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