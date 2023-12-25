Против тюменского тренера-педофила возбудили 10 уголовных дел

«Следователи установили, что тренер батутного центра совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей в торговом центре. Также в августе 2023 года мужчина в своей квартире изнасиловал шестиклассницу», - рассказал источник телеканала.

Педофила задержали в августе этого года, 1 сентября арестовали и отправили в СИЗО, уточнил телеканал.

Ранее в Тюмени осудили мигранта, который домогался до второклассницы. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

В Татарстане 43-летнего местного жителя осудили на 19 лет за изнасилование несовершеннолетней девочки и домогательства к еще двум подросткам.

Этим летом петербургские полицейские задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в развращении 12-летнего школьника. В полицию обратилась мать ребенка, сообщив, что ее сын занимается карате в одной из спортивных школ на Ириновском проспекте.