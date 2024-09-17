Против сбившего ребенка на остановке в Калининграде повторно возбудят дело

Представители ведомства добавили, что виновник ДТП до сих пор не понес наказания.

После смертельной аварии следователи возбудили уголовное дело, но это решение отменили в прокуратуре. В ситуацию вмешался Александр Бастрыкин - он поручил исполняющему обязанности главы регионального управления СК повторно возбудить дело и доложить о ходе его расследования.

За рулем влетевшей на высокой скорости в остановку BMW находился местный бизнесмен Артур Агаджанян. Его дочь после смертельного ДТП заявляла, что он точно не был пьян, но с ним могло что-то произойти - например, инфаркт. В той же аварии пострадали трое взрослых.