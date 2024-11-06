06 ноября 2024, 20:16

Против обозвавшей строителей «русней» москвички завели дело об экстремизме

Фото: freepik.com
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Арестованная до 2 января за нападение с травматическим пистолетом на строителей в подъезде дома жительница московского района Некрасовка попала под административное дело о пропаганде и публичной демонстрации нацистской и другой экстремистской символики. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кузьминского районного суда сообщил RT.

В ведомстве журналистам заявили, что даты заседания по рассмотрению дела пока не назначили. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следователей для обыска квартиры, где проживала обвиняемая.

Сейчас москвичка проходит только по уголовному делу о хулиганстве с применением оружия.

Вооруженная травматическим пистолетом жительница Некрасовки напала на шумевших в подъезде рабочих со словами, что «не намерена терпеть русню». Женщину не смутило, что ее неадекватное поведение жильцы начали снимать на видео. Кадры разошлись по социальным сетям, московский главк МВД после проверки завел уголовное дело. Обвиняемую в хулиганстве суд арестовал до 2 января 2025 года.

Уголовное дело Суд Оружие Экстремизм Москва
06 ноября 2024, 19:26
Силовики нашли шестого беглеца из липецкой колонии
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали шестого заключенного, сбежавшего из исправительной колонии в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«Шестой осужденный <…> задержан сотрудниками УИС Липецкой области во взаимодействии с сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Воронежской области в жилом массиве села Полинино Тамбовской области. При задержании сопротивление не оказывал», - отметили в управлении.

По данным «Известий» , преступник является уроженцем Узбекистана, его зовут Тургун Абдуллаев. Заключенного обнаружили в поселке совхоза Песковатский в Липецкой области. Он прятался в заброшенном доме и планировал сбежать из страны.

О побеге шестерых заключенных из ИК-2 стало известно 26 октября. Для этого они сделали самодельные лопаты и рыли ими подкоп.

СК предъявил начальнику цеха исправительной колонии обвинение в халатности.

Силовики оперативно задержали пятерых сбежавших.

Один из пойманных беглецов рассказал, что двое заключенных направились в Подмосковье, а четверо планировали вернуться в Узбекистан. По его словам, из колонии они выбрались по тоннелю.

Заключенные Задержания Побеги Липецкая область
06 ноября 2024, 19:01
Мытищинского живодера арестовали до 21 декабря
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Мытищинский городской суд Московской области арестовал до 21 декабря мужчину, который привязал двух собак к легковому автомобилю и протащил их на высокой скорости по дороге в Мытищах. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Сам мужчина на процессе назвал себя жертвой травли со стороны соседей и полиции.

«С собаками я жестоко не обращался. Когда все происходило, меня подрезал мужчина с оружием и сказал, чтобы их отвязывал. Я испугался и начал дальше отъезжать. В этот момент они поскользнулись. Я увидел, посадил их в багажник - это все есть в уголовном деле», - сказал он.

Житель Мытищ добавил, что рассказал обо всем следователю. Также он отметил, что после ситуации на дороге соседи якобы устроили ему травлю и порезали колеса на машине.

«Мне фекалиями измазали машину, ударили лопатой по голове. После этого мне пришлось защищаться. Приезжали по несколько человек и пытались меня избить», - сказал обвиняемый.

Он также добавил, что у него остался сын, а решение о мере пресечения «ломает ему судьбу».

«Ребенок был каждый день с отцом, а теперь не увидит его полтора месяца. Мне все равно, судья принял решение, которым поставил крест на судьбе ребенка. Ему ломают судьбу. Он пять лет был с отцом, день ото дня. Жалею о своем поступке, но что я могу поделать? Дурацкое стечение обстоятельств в итоге вылилось в такую ситуацию», - заключил мужчина.

В прокуратуре Московской области добавили, что обвиняемый не признал вину в совершении преступления и просил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

В конце сентября в Мытищах на Лесопарковой улице мужчина привязал к заднему бамперу ВАЗ-2104 двух собак. После этого он сел за руль и протащил их по асфальту. Животные выжили. Местные жители написали заявление в полицию и помогли вычислить номер машины.

Животные Живодеры
06 ноября 2024, 14:56
Информатору Госдепа США Роберту Шонову вынесли приговор
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Приморский краевой суд признал виновным бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Его приговорили к тюремному сроку на четыре года 10 месяцев.

Шонова обвинили по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством», также ему выписали штраф в размере одного миллиона рублей и ограничили свободу на один год четыре месяца.

Шонов работал информатором Госдепа США, а после начала СВО возобновил контакт с американцами и стал тайным осведомителем политического отдела посольства США в Москве.

Мужчина выполнял задание кураторов и собирал сведения о спецоперации, мобилизации и проблемах в России. Информатор также занимался отбором лояльных Америке журналистов и экспертов, готовых к сотрудничеству с Госдепом.

Шонова задержали в марте 2023 года в аэропорту Владивостока. Кураторы отказались оказывать ему помощь.

Штрафы США Рубль Суд Госдеп США Приговоры Россия Владивосток Москва
06 ноября 2024, 12:16
Верховный суд России признал законным приговор Стрелкову
РИА «Новости»
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Представляющие интересы бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) адвокаты не добились пересмотра приговора своему подзащитному по делу о публичных призывах к экстремизму. Верховный суд России отклонил поданную юристами кассационную жалобу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Заседание, где рассматривали жалобу, прошло в закрытом режиме. В зал прессу и свидетелей пустили только для слушания резолютивной части.

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», - огласили решение в суде.

Стрелков в рассмотрении кассационной жалобы участия не принимал. Его интересы представлял адвокат Александр Молохов.

Московский городской суд в конце января этого года приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности. После вступления приговора в силу осужденного этапировали в колонию Кирово-Чепецка.

В исправительном учреждении Стрелкова признали склонным к побегу и ужесточили условия содержания. Жена бывшего министра ДНР посчитала, что подобной мерой ему закрыли подачу заявления для выхода из колонии по условно-досрочному освобождению.

Суд Адвокаты Приговоры Россия Экстремизм

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