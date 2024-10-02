Против Лерчек и ее бывшего мужа снова завели уголовное дело
МВД возбудило уголовное дело против блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Об этом сообщил близкий к следствию источник РИА «Новости».
Дело завели за совершение операции по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Речь идет об оплате марафонов блогера через Дубай.
«В отношении Чекалиных МВД возбудило уголовное дело по статье 193 пункт один, по обоим адресам сейчас проводится обыск», - заявил источник.
В марте 2023 года на Чекалиных уже заводили уголовные дела. Пару обвинили в неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты.
В июне Федеральная налоговая служба начислила Лерчек долг в 12 миллионов рублей. В мае ей доначислили 23 миллиона рублей - этот долг она погасила.