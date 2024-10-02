02 октября 2024, 09:46

Против Лерчек и ее бывшего мужа снова завели уголовное дело

РИА «Новости»
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МВД возбудило уголовное дело против блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Об этом сообщил близкий к следствию источник РИА «Новости».

Дело завели за совершение операции по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Речь идет об оплате марафонов блогера через Дубай.

«В отношении Чекалиных МВД возбудило уголовное дело по статье 193 пункт один, по обоим адресам сейчас проводится обыск», - заявил источник.

В марте 2023 года на Чекалиных уже заводили уголовные дела. Пару обвинили в неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты.

В июне Федеральная налоговая служба начислила Лерчек долг в 12 миллионов рублей. В мае ей доначислили 23 миллиона рублей - этот долг она погасила.

Уголовное дело Блогер Лерчек
02 октября 2024, 08:03
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дали друг на друга изобличающие показания
РИА «Новости»
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Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» дают изобличающие показания друг на друга. Об этом говорится в судебных материала, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

Дача таких показаний стала причиной дальнейшего содержания обвиняемых под стражей. Если фигуранты окажутся на свободе, они могут начать угрожать друг другу и свидетелям.

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, может координировать свои действия с соучастниками преступления», - следует из документа.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Боевики ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям. Затем террористы подожгли помещение, 145 человек погибли.

Всех пострадавших при атаке на «Крокус» , которые находились в больницах, выписали. Об этом 22 сентября сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Преступления Боевики Теракт в «Крокусе»
01 октября 2024, 16:04
Появилось видео задержания проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию
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Задержание проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию, сняли на видео. Ролик показал ЦОС ФСБ.

На кадрах также зафиксировали тренировку радикалов по использованию зажигательных веществ. Один из задержанных бросил бутылку с зажигательной смесью в стену, другой выстрелил из самодельного пистолета.

ФСБ совместно с МВД и СК задержала в регионах 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет. Они оказались сторонниками деятельности запрещенных террористических организаций Украины. Радикалы склоняли детей к насилию над учителями, одноклассниками и представителями государственных органов.

В ходе обысков правоохранители изъяли холодное и огнестрельное оружие, а также вещи с символикой и пропагандистские материалы терорганизаций, сообщили «Известия».

Задержания Дети ФСБ Видео
01 октября 2024, 13:17
Глава СК потребовал доклад по делу о развратных действиях мигранта в Орехово-Зуеве
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя подмосковного главка Ярослава Яковлева представить доклад по делу о мигранте, пристававшем к школьницам на улицах и в магазинах Орехово-Зуева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в органы обратились уже четыре пострадавшие, но мужчину никто не ищет. Следственный комитет возбудил дело о развратных действиях.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о расследовании аналогичных происшествий в Пензе и аэропорту Домодедово. В последнем случае дело дошло до увольнения охранника, который пресек незаконные действия.

Кроме того, в Саратовской области мигранты пытались посадить двух девочек в машину , одну из них даже удерживали. Следователи также возбудили дело.

Мигранты Орехово-Зуево Следственный комитет России
01 октября 2024, 08:02
Экс-главу авиационно-технической службы Росгвардии отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Экс-начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии Олега Гамаюнова заподозрили в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщил ТАСС.

Против Гамаюнова возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, своими действиями он нанес ущерб в 80 миллионов рублей.

«Следствие по делу продолжается, как и сбор доказательств о причастности полковника Росгвардии к совершению вменяемого ему преступления», - отметил источник агентства.

По данным ТАСС, Гарнизонный военный суд арестовал полковника Росгвардии на два месяца - он будет находиться под стражей до 26 ноября.

Ранее в получении взятки заподозрили начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. По версии обвинения, краснодарский бизнесмен Лев Мартиросян за протекцию передал жене генерала земельный участок и жилой дом на сумму более 30 миллионов рублей. Суд арестовал недвижимость предпринимателя , а также дочери Кузнецова.

Суд Коррупция Мошенничество Росгвардия

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