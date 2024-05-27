Против издателя «Медузы» составили административный протокол

Документ составили из-за участия Тимченко в нежелательной организации.

«Протокол в отношении Тимченко зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена», - заявил собеседник агентства.

За участие в деятельности нежелательной организации российское законодательство предусматривает штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей для физических лиц и 20-50 тысяч для должностных лиц.

Генпрокуратура признала деятельность Limited liability company (SIA) «Medusa Project»* нежелательной в январе 2023 года.

В апреле Никулинский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на «Медузу»*.

*СМИ признано нежелательной организацией в России, внесено в реестр иностранных агентов.