Против историка Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

«В отношении Тамары Эйдельман* возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 2 статьи 354.1 УК РФ „Реабилитация нацизма с использованием интернета“», - отметил собеседник агентства.

Ранее против Эйдельман* возбудили уголовное дело о статье «Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц по предварительному сговору или с использованием Сети». По этой статье историку грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на этот же срок.

Иноагент уже получила штраф в декабре 2024 года на сумму 45 тысяч рублей. Также Эйдельман* штрафовали за неправильную маркировку иностранного агента и дискредитацию ВС России. Минюст в нес Тамару Эйдельман* в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.