Против группы приезжих в Люберцах возбудили дело после потасовки и аварии

Конфликт произошел после того, как автомобиль приезжего из Средней Азии врезался в машину жителя Малаховки. Виновник аварии и его родственник начали драку с местным жителем, после чего позвали знакомых, вооруженных холодным оружием.

«В ходе словесной ссоры мужчины нарушили общественный порядок, высказывая нецензурные слова в адрес друг друга, чем пугали окружающих», - указали в пресс-службе.

Следователи начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

Пострадавший рассказал «360», что двое приезжих набросились на его брата и стали душить. После того, как мужчина вызвал полицию, к мигрантам приехала группа знакомых, чтобы «поддержать» их.