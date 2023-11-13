13 ноября 2023, 16:27

Против группы приезжих в Люберцах возбудили дело после потасовки и аварии

Телеканал «360»
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Следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением группы приезжих на двух мужчин. Потасовка произошла после ДТП в Малаховке в городском округе Люберцы. Правоохранители передадут в суд дело по статье хулиганство, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.

Конфликт произошел после того, как автомобиль приезжего из Средней Азии врезался в машину жителя Малаховки. Виновник аварии и его родственник начали драку с местным жителем, после чего позвали знакомых, вооруженных холодным оружием.

«В ходе словесной ссоры мужчины нарушили общественный порядок, высказывая нецензурные слова в адрес друг друга, чем пугали окружающих», - указали в пресс-службе.

Следователи начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

Пострадавший рассказал «360», что двое приезжих набросились на его брата и стали душить. После того, как мужчина вызвал полицию, к мигрантам приехала группа знакомых, чтобы «поддержать» их.

Люберцы Следственный комитет России
13 ноября 2023, 17:10
Обвиняемый объяснил, за что хотели убить Владимира Соловьева
РИА «Новости»
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Телеведущего Владимира Соловьева планировали убить за его работу и активную поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщил обвиняемый Максим Дружинин в зале Второго Западного окружного военного суда, слова фигуранта уголовного дела привело РИА «Новости».

«Мне известно, что ребята <…> планировали это сделать в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО», - сказал Дружинин.

Обвиняемый добавил, что куратор с Украины обещал вознаграждение за убийство Соловьева. По словам фигуранта, готовящим покушение собирались заплатить один миллион рублей.

Дружинин дал показания как свидетель на заседании о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела - Василия Стрижакова. По версии следствия, последний совершал преступления в невменяемом состоянии. Стрижаков, которого подозревают в нарушении нескольких статей УК РФ, отказался признавать вину.

По словам прокурора Миланы Дигаевой, на автомобиль Соловьева собирались установить взрывное устройство, но злоумышленников остановили правоохранители. Готовящие покушение рассматривали и другие методы, например, снайперский выстрел или взрыв с использованием доставщика пиццы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что фигурантами дела о подготовке убийства телеведущего стали восемь человек. Все они - граждане России, отмечал глава СК.

Суд Преступления Владимир Соловьев
13 ноября 2023, 16:39
Подозреваемого в избиении полицейского задержали в Москве
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Обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти задержали в Москве. Против него завели уголовное дело по статье 318. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета столицы.

По данным следствия, 11 ноября 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося на служебном задании на территории комплекса ВТБ «Арена».

Фигуранта доставили в подразделение Следственного комитета. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Начались оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

А в Малаховке Московской области уроженцы Средней Азии после аварии на улице Комсомольской набросились на местного жителя и его брата, а затем вызвали подмогу, чтобы устроить потасовку, и повредили две машины.

Драки Полиция Следственный комитет России Москва 2023
13 ноября 2023, 15:13
Обвиняемую в теракте против военкора Татарского Трепову признали вменяемой
РИА «Новости»
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Дарью Трепову*, обвиняемую в совершении теракта против военного корреспондента Владлена Татарского в петербургском кафе, признали вменяемой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В ходе судебной экспертизы специалисты пришли к выводу, что девушка осознавала опасность и последствия своих действий. Однако у нее обнаружили смешанное расстройство личности. У 26-летней обвиняемой наблюдается повешенная тревожность, чувствительность, мнительность и ранимость.

При этом каких-либо грубых нарушений здоровья, лишавших бы Трепову* способности осознавать характер своих действий, экспертам обнаружить не удалось. Таким образом, ее признали вменяемой.

Первое слушание дела Дарьи Треповой* состоится 15 ноября в Санкт-Петербурге. В апреле девушка принесла начиненную взрывчаткой статуэтку в кафе в Северной столице, где выступал военкор Владлен Татарский. Трепова* передала ему подарок, после чего раздался взрыв. Журналист погиб, еще десятки людей получили ранения.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Преступления Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
13 ноября 2023, 14:37
Фигурант дела о подготовке покушения на Соловьева отказался признавать вину
РИА «Новости»
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Москвич Василий Стрижаков, обвиняемый в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, отказался признавать свою вину. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда.

«Не признаю», - ответил на соответствующий вопрос судьи фигурант после оглашения обвинительного заключения прокурором.

Суд 13 ноября начал рассматривать по существу дело о подготовке убийства Соловьева. Журналиста вызвали на заседание, однако он не явился. Дело рассматривает военная коллегия, в которую вошли трое судей.

В конце июля Следственный комитет России завершил расследование подготовки покушения на телеведущего. Обвиняемыми стали восемь россиян. По словам председателя СК Александра Бастрыкина, они действовали по заказу Главного управления разведки Украины.

Дело Стрижакова поступило в суд в октябре. Фигуранту вменили преступления по шести статьям Уголовного кодекса РФ.

Суд Преступления Владимир Соловьев

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