31 января 2024, 07:48

Прошел суд над жительницей Хабаровска, спонсировавшей ВСУ

РИА «Новости»
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Хабаровский краевой суд признал жительницу Хабаровска виновной в госизмене. Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима за финансирование Вооруженных сил Украины, сообщил «Интерфакс».

Женщина переводила личные деньги украинской армии на закупку обмундирования, оружия и боеприпасов. Суд пришел к выводу, что она делала это по мотивам политической ненависти и вражды.

Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России» и приговорили женщину к восьми годам колонии общего режима.

На Украине к 15 годам тюрьмы заочно приговорили председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Его обвинили в госизмене, публичной дискредитации украинской власти и передаче российской армии материальных ресурсов.

Суд ФСБ
31 января 2024, 04:22
Молодая россиянка получила 10 лет за убийство участника СВО
РИА «Новости»
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В Забайкалье суд приговорил 22-летнюю местную жительницу Василину Максимову к 10 годам и четырем месяцам колонии общего режима за два нападения на мужчин. Одно из них привело к смерти потерпевшего — участника специальной военной операции на Украине. Приговор опубликовали на официальном сайте суда.

В Забайкалье суд приговорил 22-летнюю местную жительницу Василину Максимову к 10 годам и четырем месяцам колонии общего режима за два нападения на мужчин. Одно из них привело к смерти потерпевшего - участника специальной военной операции на Украине. Приговор опубликовали на официальном сайте суда.

По данным следствия, подсудимая проникла в дом своей соседки в селе Усугли. Там она обнаружила спящего хозяина дома, нанесла ему множественные удары ножом и несколько раз пнула по ребрам. В результате мужчина получил колото-резаные ранения и закрытые переломы двух ребер. Суд квалифицировал эти действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Спустя несколько дней женщина напала с ножом на своего знакомого - участника СВО, и ударила его в ногу и плечо. Вскоре мужчина скончался от кровопотери. Оба преступления подсудимая совершила в состоянии алкогольного опьянения.

«Несмотря на свой молодой возраст, подсудимая неоднократно судима и лишена родительских прав в отношении троих малолетних детей», - сообщили в суде.

Исходя из поведения женщины в ходе процесса, суд пришел к выводу, что она не раскаялась в своих действиях.

Кроме лишения свободы суд постановил взыскать с осужденной один миллион рублей в пользу матери погибшего мужчины в качестве компенсации морального вреда.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО в Татарстане.

Убийства Суд Преступления Женщины Россия Мужчины Полиция Следственный комитет России
31 января 2024, 01:28
Силовики накрыли сеть массажных салонов с проститутками в Дагестане
Freepik
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Дагестанские полицейские накрыли крупные массажные салоны в Махачкале, Дербенте и Каспийске, в которых оказывали интимные услуги. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Полиция выяснила, что 49-летний житель Махачкалы замаскировал бордели под массажные салоны, на него работали женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Поиском кадров для салонов занимались 25 «помощниц» подозреваемого.

«Всего в занятие проституцией было вовлечено более 50 девушек», - уточнило ведомство.

Силовики изъяли в салонах финансовую документацию, телефоны и алкоголь. Возбуждены уголовные дела об организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией.

Ранее инфоменеджер форума секс-работников Мария Петрова объяснила различие между понятиями «эскорт» и «проституция». В первом случае на первом месте - сопровождение клиента на встречах или отдыхе. Об оказании интимных услуг речи не идет. Эскортницы должны быть умны и образованны, чтобы создавать духовные развлечения для спутника.

Дагестанские полицейские накрыли крупные массажные салоны в Махачкале, Дербенте и Каспийске, в которых оказывали интимные услуги. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Дагестан Преступления Россия Секс Полиция
30 января 2024, 21:45
Мать бросила младенца умирать в выгребной яме уличного туалета в Пятигорске
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Жительница Пятигорска родила в уличном туалете и бросила новорожденного в выгребную яму. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным издания, 40-летняя жительница станицы Лысогорской 8 января пошла в уличный туалет, где у нее начались схватки. Во время родов ребенок упал в выгребную яму.

Женщина не стала доставать новорожденного. В результате мальчик захлебнулся в выгребной яме с фекалиями. Позже о случившемся стало известно полицейским.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Правоохранители установили, что ребенок родился живым, а женщина специально оставила его умирать. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Первоуральске Свердловской области скончался младенец, пока родители отмечали первую дату со дня его рождения. Пьяная мать легла на диван рядом с малышом, а утром обнаружила его тело.

Уголовное дело Убийства Дети Женщины
30 января 2024, 18:22
Названа причина возгорания BMW с двумя погибшими в Калужской области
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Газовый баллон стал очагом возгорания автомобиля BMW в Калужской области, где погибли водитель и его 16-летняя дочь. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве подчеркнули, что также установили личности погибших: в машине ехала семья из Москвы.

По предварительным данным, около 18:00 в минувший понедельник, 29 января, во время движения по трассе Таруса - Алекина в багажнике автомобиля BMW X 6 загорелся газовый баллон.

Пламя быстро охватило все транспортное средство. Водитель и 16-летняя девочка погибли на месте. Выбраться смогла только 44-летняя пассажирка. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу Калуги, где оказали необходимую помощь.

Баллон обнаружили криминалисты, которые прибыли на место происшествия. По предварительным данным, в нем находился сжиженный газ. В ведомстве подчеркнули, что к конструкции машины баллон отношения не имел.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Правоохранители продолжат устаналивать все обстоятельства происшествия.

Уголовное дело Газ СК РФ Машины BMW

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