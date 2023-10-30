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«Прощения не будет никому», - сказал он.

События в аэропорту Махачкалы, по словам главы региона, подробно освещали, преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сергей Меликов сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовные дела.

Он обвинил в организации митингов противников России. По словам главы Дагестана, паблики, которые призывали выходить на улицы, администрировали из зарубежья, в том числе с территории Украины.

Во время нападения на аэропорт Махачкалы пострадали более 20 человек. Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что среди них девять полицейских. Имена 150 участников штурма установили, 60 человек разыскали.