«Чем сложнее операция, тем больше вероятность провала. Понятно, что наши спецслужбы тоже работают, <…> есть какая-то агентурная сеть. И чем сложнее ты делаешь операцию, тем больше вовлекаешь людей. И тем выше шанс раскрытия. Нагрузить плохо обученных [людей] автоматами проще, чем планировать сложную операцию, где возможно больше проколов», - подчеркнул он.

Филатов также призвал воздержаться от опрометчивых шагов и не предпринимать после трагедии в «Крокусе» скоропалительных решений.

«Сразу пошли разговоры про стрелковое оружие для охраны торговых центров. Я не против, только это организовано должно быть достаточно грамотно. Нужно потратить деньги на подготовку охраны той же. Потому что, если дать неподготовленному человеку оружие, с высокой вероятностью его проще будет добыть тому, кто захочет это оружие отобрать», - заключил он.

Вооруженные террористы расстреляли пришедших на концерт группы «Пикник» людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Их жертвами стали 144 человек. В СК допустили, что боевики связаны с украинскими спецслужбами.

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