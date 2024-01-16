16 января 2024, 22:22

Пропавшую в Кузбассе 18-летнюю девушку нашли мертвой на пустыре

РИА «Новости»
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Пропавшую перед Новым годом 18-летнюю девушку нашли мертвой на пустыре в Кемеровской области. Подозреваемый в убийстве житель Кузбасса показал следователям, как с ней расправился, сообщил РЕН ТВ.

Жительница города Мыски перестала выходить на связь с 30 декабря 2023 года, поэтому родные обратились в полицию с заявлением о ее пропаже. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего мужчину, который показал, где спрятал ее тело. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ее убийства.

Подозреваемый рассказал, что девушка подвозила его на автомобиле. Во время нападения он находился на заднем сиденье машины.

«Начал на нее кричать, хотел закрыть ей рот. Она начала вырываться. Я как-то машинально, наверное, вытащил ремень и намотал ей на шею», - рассказал он.

После этого он вышел из машины и закопал тело девушки в сугробе на пустыре.

Пока неизвестно, почему преступник решил расправиться с девушкой.

Ранее в Краснодарском крае 14-летнего подростка обвинили в убийстве опекунши. Во время ссоры он схватил оружие и два раза выстрелил в опекуншу, а потом скрылся на автомобиле жертвы.

Убийства Преступления Женщины Сибирь
16 января 2024, 22:10
«Открыл багажник и достал монтировку». Водитель напал на ветерана боевых действий в Реутове
РИА «Новости»
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Вооруженный молотком уроженец Азербайджана напал на живущего в Реутове сотрудника полиции и участника боевых действий в Чечне и Донбассе. Источником конфликта стала проблемная парковка около дома силовика. Подробности «360» рассказала супруга пострадавшего сотрудника полиции.

Она пояснила, что сама работает адвокатом и рано утром планировала отправиться на машине в Арбитражный суд, но выехать не смогла. Рядом с домом находятся два детских сада и приезжающие туда родители бросают свои автомобили как придется.

«Моя машина стояла в парковочном ряду и с обеих сторон у меня два автомобиля, а еще чуть правее находилась Mazda с водителем (уроженцем Азербайджана - прим. ред.). Я подошла и попросила отъехать на метр. Но в ответ он начал хамским тоном меня учить, как мне лучше вырулить» - рассказала собеседница.

По ее словам, когда она объяснила, что таким маневром она заденет чужую машину, он начал кричать, что женщины не должны ездить за рулем. Адвокат не осталась в стороне и ответила, чем еще сильнее раззадорила мужчину, который выскочил из машины и перешел на мат.

«Я позвонила мужу. Он (водитель - прим. ред.) слышит мой разговор, открывает багажник, достает монтировку, закрывает багажник и отъезжает на пять метров», - подчеркнула адвокат.

Она добавила, что когда супруг пришел, то начала снимать все на видео. Кадрами конфликта двух мужчин она поделилась с «360». На них видно, что супруг оскорбленной женщины пытался поговорить с водителем, но не добился внятного ответа. Уроженец Азербайджана выскочил из салона машины с молотком и напал на полицейского.

Жена пострадавшего подчеркнула, что у мужа теперь разбита губа. Она отвезла его в травмпункт, где сняли побои. Пара обратилась в полицию, но за месяц дело так и не завели. Только после множества обращений в различные инстанции следователи завели уголовное дело.

Собеседница подчеркнула, что ее супруг в 2014 году проходил службу в пограничных войсках Луганской Народной Республики. Работал в разведке и контрразведке. Кроме того, он прошел чеченскую войну, где получил тяжелейшее минно-взрывное ранение.

«У него все правые ребра переломаны. Силы явно были не равны, но муж вел себя достойно», - подчеркнула женщина.

Она добавила, что в тот день в Арбитражный суд так и не попала, но заседание, к которому она готовилась полгода, перенесли.

Видео Женщины Реутов Машины Водители Полиция
16 января 2024, 20:35
Убивших своих подруг в Екатеринбурге подростков признали вменяемыми
РИА «Новости»
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Обвиняемых в убийстве трех человек в Екатеринбурге подростков признали вменяемыми. Об этом сообщило Ura.ru.

Начальник следственного отдела Следственного комитета России по Железнодорожному району Артем Решетников рассказал о результатах психолого-психиатрических экспертиз, которые показали вменяемость несовершеннолетних.

«В обоих случаях это были убийства, совершенные в ходе конфликта на почве ревности. Они носили спонтанный характер, не были преступлениями, которые долго готовили», - пояснил он.

Сейчас правоохранители изучают образ жизни подростков. Также проверку проведут в их учебных заведениях на предмет профилактики преступлений.

Первое убийство произошло в августе 2023 года. По версии следствия, 15-летний подросток расправился с 17-летней девушкой. Пара находилась в гостях на Надеждинской улице в Старой Сортировке и распивала алкоголь.

Второй 16-летний подросток в ноябре жестоко расправился с 14-летней подругой и ее матерью. Школьники встречались три месяца. Юноша заподозрил возлюбленную в измене и ударил несколько раз ножом в ее квартире. После этого дождался мать подруги и также изрезал ее.

Убийства Преступления Школьники Екатеринбург Следственный комитет России
16 января 2024, 19:57
Объявленных в международный розыск россиян задержали в аэропорту Внуково
РИА «Новости»
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Проходящих по уголовным делам и находящихся в международном розыске трех россиян задержали сотрудники НЦБ Интерпола МВД России в аэропорту Внуково, куда фигуранты дел прибыли после депортации из Турции. Об этом сообщило «МВД Медиа» со ссылкой на официального представительства ведомства Ирину Волк.

Она пояснила, что речь идет об Андрее Касперовиче, обвиняемом в мошенничестве, совершенном группой лиц. По версии следствия, фигурант вместе с сообщниками предлагал россиянам вложить деньги в компанию, которая торговала на фондовой бирже. Общая сумма ущерба потерпевших составила более 10 миллионов рублей.

Вторым задержанным стал еще один обвиняемый в мошенничестве Игорь Анчевский. Он занимал пост директора коммерческой организации и заключил договор на покупку косметики. Получив товар на 53 миллиона рублей, деньги он не отдал.

Последним задержанным оказался обвиняемый в разбое и вымогательстве Алилав Баширов. По данным криминалистов Ивановской области, он вместе с соучастниками вымогал 800 тысяч рублей у своего знакомого за якобы проведенный ремонт машины. После отказа Баширов с сообщниками избил пострадавшего и забрал у него ключи от автомобиля.

МВД РФ Мошенничество Россия Аэропорт Внуково
16 января 2024, 17:24
Офицер Росгвардии получил шесть лет за неэффективную защиту Крымского моста
РИА «Новости»
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Бывшего главу отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова приговорили к шести годам колонии общего режима по делу о поставках неэффективных радиолокационных комплексов для обороны Крымского моста. Это решение вынес Второй Западный окружной военный суд, написал ТАСС.

Волкова признали виновным в превышении должностных полномочий. Суд в срок наказания зачел время, которое подсудимый провел под домашним арестом. При этом Волкова не лишили воинского звания и наград, у Росгвардии осталось право подать гражданский иск против военнослужащего.

Государственный обвинитель в ходе прения сторон требовал приговорить Волкова к семи годам, а также лишить его государственных наград и звания. Подсудимый свою вину признавать отказался и заявил, что действовал согласно законодательству и установленному порядку. Судья отмечал, что закупленные комплексы оказались работоспособными, но им требовалась дозакупка специальных изделий и модернизация.

Волкова задержали в марте 2023 года в его рабочем кабинете в Москве, уточнил RT. Ущерб от его действий оценили почти в 400 миллионов рублей.

Суд Крымский мост Росгвардия

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