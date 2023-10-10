Пропавшую накануне своего дня рождения девушку нашли мертвой под Екатеринбургом

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Причины гибели девушки теперь предстоит выяснить следователям. В региональном СК пока не комментировали информацию. Прощание с погибшей состоялось 10 октября в мечети на Химмаше.

Девушка пропала накануне своего дня рождения, 2 сентября. Перед исчезновением она прислала сестре сообщение с просьбой кремировать ее тело. У погибшей был жених. Родные были против их отношений, но в конце концов им пришлось смириться. Возлюбленные планировали съехаться сразу после дня рождения.

Ранее в Екатеринбурге соседи обнаружили мертвым 59-летнего преподавателя Уральского государственного аграрного университета Игоря Олейника. В вузе он работал на кафедре иностранных языков. Олейник преподавал культуру речи и деловые коммуникации. Предположительно, что у хозяина квартиры случился инсульт или инфаркт.