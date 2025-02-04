Пропавшего в Калининградской области мальчика мог убить отчим

«По подозрению в убийстве мальчика задержан его отчим. С ним в настоящее время работают следователи регионального управления Следственного комитета», - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, мать ребенка не причастна к убийству ребенка. В СК сообщили, что к месту сокрытия тела мальчика выехала бригада следователей и криминалистов.

Ранее стало известно о розыске пропавшего в городе Черняховске семилетнего мальчика. О пропаже ребенка сообщила его мать. Предполагали, что накануне исчезновения мальчик после ссоры с родителями вышел из дома и пропал. В поисках участвовали полиция, кинологи и волонтеры.