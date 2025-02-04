04 февраля 2025, 03:38

Пропавшего в Калининградской области мальчика мог убить отчим

РИА «Новости»
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По подозрению в убийстве мальчика, ранее пропавшего в Калининградской области, заподозрили его отчима. Об этом сообщил СК по региону.

«По подозрению в убийстве мальчика задержан его отчим. С ним в настоящее время работают следователи регионального управления Следственного комитета», - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, мать ребенка не причастна к убийству ребенка. В СК сообщили, что к месту сокрытия тела мальчика выехала бригада следователей и криминалистов.

Ранее стало известно о розыске пропавшего в городе Черняховске семилетнего мальчика. О пропаже ребенка сообщила его мать. Предполагали, что накануне исчезновения мальчик после ссоры с родителями вышел из дома и пропал. В поисках участвовали полиция, кинологи и волонтеры.

Убийства Дети Полиция
03 февраля 2025, 16:57
Блиновский попросил привлечь жену к делу о его банкротстве
Global Look Press
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Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский попросил суд привлечь жену Елену к участию в деле о его банкротстве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Арбитражный суд Ярославской области.

«Ходатайство Блиновского Алексея Владимировича о приостановлении производства по делу с привлечением к участию в деле в качестве лица, участвующего в деле, Блиновской Елены Олеговны», - говорится в определении инстанции.

Суд отложил судебное заседание по 25 февраля 09:00 для рассмотрения этого вопроса. До этого ы инстанции сообщили, что Блиновский подал ходатайство о приостановлении производства по делу о банкротстве в связи с участием в спецоперации.

В конце января Свердловский суд Москвы постановил продлить арест Блиновской, проходящей по делу о неуплате налогов. Блогер останется под стражей до 2 мая.

Во время одного из судебных заседаний «королева марафонов» полностью признала вину. Она выразила надежду, что ей хватит полученных от продажи недвижимости денег для погашения долга перед Федеральной налоговой службой.

Суд Блогеры Аресты Елена Блиновская
03 февраля 2025, 14:58
Жителя Химок, подозреваемого в двойном убийстве 10-летней давности, будут судить
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Перед судом предстанет житель Химок, подозреваемый в убийстве двух мужчин, совершенном более 10 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1969 года рождения, обвиняемого в убийстве двух мужчин, совершенном в 2013 году», - заявили в ведомстве.

Происшествие случилось в ночь с 3 на 4 июля. Следователи выяснили, что подозреваемый был в квартире одной из жертв в Химках вместе со знакомым. Во время конфликта мужчина ударил ножом хозяина квартиры и другого гостя. От полученных повреждений оба скончались.

Преступление 10 лет не могли раскрыть из-за того, что его совершили в неочевидных условиях. Во время изучения архивного дела следователи смогли установить очевидца, который на допросе помог раскрыть личность подозреваемого.

Ранее в Подмосковье раскрыли дело о серии убийств девушек в 2002 году. Тогда погибли как минимум четыре жертвы. Злоумышленник нападал на них в темное время суток, насиловал и убивал.

Уголовное дело Убийства Суд Химки Преступления Россия Мужчины
03 февраля 2025, 14:06
Бывший министр транспорта Свердловской области получил 6,5 лет за взятку
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В Екатеринбурге суд приговорил бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области к шести с половиной годам колонии строго режима и оштрафовал на 40 миллионов рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульг.

В сентябре 2023 года бывший министр получил взятку в размере четырех миллионов рублей от представителя строительной компании. Взятка предназначалась за заключение выгодных контрактов на обслуживание дорог и искусственных сооружений в регионе.

В суде прокурор требовал для обвиняемого девять лет тюрьмы и конфискацию имущества. Но судья вынес более мягкий приговор. Подсудимого взяли под стражу прямо в зале суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 10-кратном размере взятки в сумме 40 млн рублей, с лишением государственной награды», - отметили в ведомстве.

Ранее из-за нарушений с должности сняли министра транспорта Саратовской области Алексея Петаева. Петаев постоянно нарушал сроки сдачи отчетов в финансовые организации. Из-за этого возникали задержки в оплате работ подрядчикам, которые реконструировали трамвайные маршруты в Саратове.

Дороги Екатеринбург Свердловская область
03 февраля 2025, 07:25
Гендиректора гостиничного комплекса убили в кабинете в Петропаловске-Камчатском
Пресс-служба Следственного комитета
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Гендиректора гостиничного комплекса в Петропаловске-Камчатском убили в собственном кабинете. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

«Следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по факту убийства генерального директора гостиничного комплекса краевой столицы», - заявили в ведомстве.

По данным следователей, 3 февраля 45-летний гендиректор был в своем кабинете вместе с 67-летним соучредителем гостиничного комплекса. Последний выстрелил в голову начальника из охотничьего ружья, а потом обратился в полицию. Убийство произошло на почве конфликта.

Подозреваемого задержали, обстоятельства случившегося устанавливают.

Ранее в Омской области мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья. Происшествие случилось в селе Новопрокровка. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Уголовное дело Убийства Россия Полиция

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