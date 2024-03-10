10 марта 2024, 10:10

Пропавшего на Чукотке студента нашли мертвым

РИА «Новости»
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Студента Чукотского полярного техникума нашли без признаков жизни в Иультинском районе. Правоохранители организовали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что накануне вечером 17-летний молодой человек вышел из общежития учебного заведения и не вернулся. Его труп нашли утром 10 марта рядом с жилым домом на улице Рынтыргина в поселке Эгвекинот. Криминалисты не обнаружили следов насильственной смерти на теле студента.

Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили судмедэкспертизу. По окончании проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.

Ранее во Владимире в одной из больниц умерла беременная 35-летняя женщина. Следователи приступили к проверке.

Студенты Полиция
10 марта 2024, 10:28
Мужчина убил пенсионера в хостеле на севере Москвы
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В Северном округе Москвы до смерти забили мужчину. Правоохранители уже установили подозреваемого в убийстве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ночью в хостеле, расположенном на улице Новая Башиловка, нашли труп 64-летнего мужчины. На теле пенсионера обнаружили следы побоев.

Полицейские установили, что к избиению может быть причастен 49-летний знакомый потерпевшего. Предположительно, он забил до смерти приятеля во время конфликта из-за личной неприязни.

Подозреваемого привезли на допрос к следователям. Прокуратура проконтролирует расследование убийства и привлечение мужчины к уголовной ответственности.

Ранее в Москве молодой человек напал на отца возлюбленной из-за того, что тот запретил паре встречаться. Мужчина попытался зарезать ножом несостоявшегося родственника, а потом выстрелил в него из пневматического пистолета.

Убийства Избиения Москва
10 марта 2024, 04:05
На мусорном полигоне на Камчатке нашли тело новорожденного
Global Look Press
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На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело новорожденного ребенка. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола», - написала пресс-служба.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей.

В Тверской области ранее новорожденную девочку нашли на лестничной площадке многоквартирного дома. Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбудили против отца ребенка, который по просьбе матери увез девочку и бросил.

Уголовное дело Убийства Дети Россия Полигоны Камчатка
09 марта 2024, 23:02
Агрессивного челябинца не пустили в бар, и он сломал нос одной из сотрудниц
Freepik
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Мужчина в Челябинске напал на сотрудницу бара Bla Bla Bar после того, как его не пустили в заведение. О случившемся сообщило издание «74.Ru».

Девушка была промоутером и стояла у входа в бар. Агрессор находился рядом с ней, когда охранники не пустили его в паб. Свое негодование он решил выместить на сотруднице и обратился к ней.

«Он высказывал мне разные неприятные вещи, я старалась не обращать внимания, но ему ответила: „Мужчина, я вам не подруга, чтобы со мной так разговаривать“. Его, видимо, переклинило, и он меня взял и ударил в нос со всей силы», - призналась девушка.

Врачи диагностировали у девушки перелом носа со смещением. Она написала заявление в правоохранительные органы. Как заявил директор заведения Руслан Абашев, после случившегося злоумышленник быстро скрылся.

Ранее в одном из баров в Екатеринбурге между посетителями возник конфликт. В итоге ссора перешла в драку, один из участников потасовки достал оружие и открыл стрельбу.

Челябинск Мужчины
09 марта 2024, 10:23
Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с избиением первоклассника в Перми
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке после избиения первоклассника в Перми. ЧП произошло в одной из местных школ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председателю СКР будет доложено о ходе проверки по факту нанесения телесных повреждений ребенку в Пермском крае», - говорится в сообщении.

Представители Следственного комитета уточнили, что информация об избиении первоклассника ранее появилась в прессе. Журналисты писали, что ученики младших классов во время ссоры избили школьника во дворе образовательного учреждения. После случившегося правоохранители организовали доследственную проверку.

Отец пострадавшего рассказал Ura.ru , что сообщил о драке директору школы, но она оказалась «не заинтересована в решении проблемы». Родители сразу же вызвали медиков и полицейских.

По словам мужчины, четверо школьников разбили сыну губу и порвали куртку. Сейчас ему страшно выходить одному на улицу.

Ранее в Челябинской области толпа школьниц избила одноклассницу. Весь процесс нападавшие снимали на камеры смартфонов.

Пермский край Дети Школьники Избиения

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