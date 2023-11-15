Прокурор запросил 14 лет тюрьмы для журналистки Баязитовой

Согласно версии следствия, женщины требовали значительные суммы у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за отсутствие о нем негативной информации в Telegram-каналах. Однако он не перечислил им требуемые деньги и написал заявление в полицию.

Обвиняемых арестовали 10 августа 2022 года и поместили в СИЗО. Третью фигурантку, Инну Чурилову, перевели на домашний арест после того, как она согласилась сотрудничать со следствием. Летом суд назначил ей наказание - лишение свободы на четыре года условно.

Других обвиняемых в вымогательстве и похищении москвича задержали на трассе, когда они увозили пленника в Пензу. В качестве выкупа они требовали пять миллионов рублей.

Гособвинение потребовало, чтобы журналистку Александру Баязитову приговорили к 14 годам лишения свободы, а медиатехнолога Ольгу Архарову - к 13 годам заключения. Об этом сообщило РИА «Новости».