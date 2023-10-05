Прокурор запросил 14 лет колонии для водителя по делу о ДТП на улице 1905 года в Москве
Государственный обвинитель Пресненской межрайонной прокуратуры попросил признать 28-летнего Вячеслава Пивовара виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух человек на улице 1905 года в Москве. Об этом сообщила прокуратура столицы.
По данным ведомства, 2 ноября 2022 года Пивовар был за рулем грузовика Volvo и двигался с превышением установленного ограничения скорости. На улице 1905 года он выехал на встречную полосу и столкнулся со стоящим автомобилем такси, который от удара врезался в автобус. Находившиеся в салоне 30-летний водитель и 34-летняя женщина-пассажир погибли на месте.
Следствие установило, что обвиняемый был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и скрылся с места происшествия. После задержания обвиняемый полностью признал свою вину.
Государственный обвинитель попросил суд назначить Пивовару наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишить его права управления транспортными средствами на три года.
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