Прокурор попросил дать по пять лет каждому из трех адвокатов Навального

Игорю Сергунину*, Алексею Липцеру* и Вадиму Кобзеву* по обвинению грозит до шести лет лишения свободы. Правозащитников арестовали в октябре 2023 года, дело рассматривают в закрытом режиме в Петушинском суде Владимирской области.

«Сергунину* прокурор попросил назначить пять лет и шесть месяцев, Липцеру* - пять лет и 10 месяцев, Кобзеву* - пять лет и 11 месяцев», - сказал Гривцов.

По его словам, прокурор также запросил после освобождения запретить обвиняемым оказывать юридические услуги на пять лет.

По версии следствия, адвокаты, «используя свой статус», передавали из колонии письма Навального его соратникам. Обвинение считает, что с их помощью блогер «продолжал осуществлять функции руководителя экстремистского сообщества».

*Внесены в перечень террористов и экстремистов.