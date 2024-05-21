Прокурор попросил 11 лет колонии для актрисы Искандер по делу о наркотиках

Следующее заседание по делу назначили на 10:30 по московскому времени в понедельник, 27 мая, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Тогда актриса сможет выступить с последним словом.

«Гособвинитель просил назначить Хисамовой наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - уточнил собеседник агентства.

По восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима запросили для двух ее соучастников.

Кроме того, прокурор попросил конфисковать у актрисы в доход государства автомобиль Subaru Forester и два мобильных телефона, которые она использовала в своей преступной деятельности. У ее соучастников - по одному телефону.

Четвертого фигуранта уже приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Актрису арестовали прошлой осенью, а в марте 2024 года Первомайский районный суд Пензы оставил ее в СИЗО, продлив арест.