Прокуратура проверит законность получения гражданства участником белгородской банды подростков

В прокуратуре уточнили, что правоохранители установили личности шестерых подозреваемых , задержать пока удалось пятерых из них. По данным Следственного комитета России , одним из участников подростковой банды стал 17-летний уроженец Азербайджана.

«Инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации», - указали в прокуратуре Белгородской области.

Полиция обратила внимание на нападения на жителей Белгорода во время мониторинга СМИ и соцсетей. В интернете появились видео, на которых группа молодых людей избивает и оскорбляет людей. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.