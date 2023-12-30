Прокуратура проконтролирует расследование дела об убийстве отца Легойды

Прокуроры также оценят результаты расследования.

Тело Романа Легойды с резаными ранами нашли в районе СНТ «Мещерино-Чурилково» Ленинского городского округа накануне, 29 декабря. Правоохранители оперативно приступили к разыскным мероприятиям. СК России поручил взять ход расследования под особый контроль. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Им оказался 25-летний мужчина. Во время допроса он признал вину и рассказал, что попросил Легойду-старшего подвезти его до магазина, а затем остановил на полдороге и стал, угрожая ножом, требовать денег. Однако Роман Легойда не спешил сдаваться и попытался вырвать у злоумышленника нож. Началась борьба, во время которой Легойду убили.

По предварительным данным, подозреваемый похитил у жертвы 100 тысяч рублей.