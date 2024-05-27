Прокуратура потребовала семь лет колонии для поставщика систем безопасности в Москве

Прения по делу прошли в Головинском суде Москвы. Защита настаивала на абсурдности обвинения и оправдании Г. Представитель прокуратуры посчитал вину предпринимателя полностью доказанной.

По версии следствия, в 2022 году бизнесмен разработал преступный план с целью завладения правами на два здания в 3-м Нижнелихоборском переулке, принадлежащих зарегистрированной на Сейшельских островах компании Future Trends Ltd. В арендуемых там помещениях находится спорткомлекс. Предположительно, Г. изготовил подложные документы, однако сделка сорвалась. Помимо этого, он убедил потерпевшего передать ему 20 тысяч долларов за услуги по переводу акций сейшельской компании «новому владельцу», которые в итоге не выполнил. Ущерб оценили в 362 миллиона рублей. Бизнесмен не признает вину.

В конце 2023 года московский суд приговорил предпринимателя Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима по делу хищениях у Сбербанка и Антипинского НПЗ.

Прокуратура потребовала семь лет колонии общего режима для владельца крупной юрфирмы, поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств в Москве «АСБ Рекордс» Александра Г. Об этом написал «Коммерсант».

Бизнесмена заподозрили в попытке хищения двух зданий столичного спорткомплекса и хищении 20 тысяч долларов у уроженца Чечни, который проходит по делу потерпевшим.