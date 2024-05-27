27 мая 2024, 08:04

Прокуратура потребовала семь лет колонии для поставщика систем безопасности в Москве

РИА «Новости»
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Прокуратура потребовала семь лет колонии общего режима для владельца крупной юрфирмы, поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств в Москве «АСБ Рекордс» Александра Г. Об этом написал «Коммерсант». Бизнесмена заподозрили в попытке хищения двух зданий столичного спорткомплекса и хищении 20 тысяч долларов у уроженца Чечни, который проходит по делу потерпевшим.

Прения по делу прошли в Головинском суде Москвы. Защита настаивала на абсурдности обвинения и оправдании Г. Представитель прокуратуры посчитал вину предпринимателя полностью доказанной.

По версии следствия, в 2022 году бизнесмен разработал преступный план с целью завладения правами на два здания в 3-м Нижнелихоборском переулке, принадлежащих зарегистрированной на Сейшельских островах компании Future Trends Ltd. В арендуемых там помещениях находится спорткомлекс. Предположительно, Г. изготовил подложные документы, однако сделка сорвалась. Помимо этого, он убедил потерпевшего передать ему 20 тысяч долларов за услуги по переводу акций сейшельской компании «новому владельцу», которые в итоге не выполнил. Ущерб оценили в 362 миллиона рублей. Бизнесмен не признает вину.

В конце 2023 года московский суд приговорил предпринимателя Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима по делу хищениях у Сбербанка и Антипинского НПЗ.

Прокуратура потребовала семь лет колонии общего режима для владельца крупной юрфирмы, поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств в Москве «АСБ Рекордс» Александра Г. Об этом написал «Коммерсант».

Бизнесмена заподозрили в попытке хищения двух зданий столичного спорткомплекса и хищении 20 тысяч долларов у уроженца Чечни, который проходит по делу потерпевшим.

Хищения Уголовное дело Суд Москва
27 мая 2024, 07:56
Мужчину с Чукотки заочно осудили за фейки об армии
РИА «Новости»
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Объявленного в международный розыск жителя Анадыря приговорили к семи годам колонии за распространение фейков о российской армии. Мужчина скрылся за границей, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Чукотке.

Житель Анадыря совершил преступление, находясь в другой стране. С декабря 2022 года по март 2023 года он публиковал на личной странице в соцсети посты, которые содержали недостоверную информацию об использовании Вооруженных сил России.

Возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК России «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил России». Мужчине заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и объявили в международный розыск.

Анадырский городской суд признал его виновным. Жителя Чукотки приговорили к семи годам лишения свободы и четырем годам запрета администрировать сайты.

В Нижегородской области силовики задержали двух человек за подготовку диверсий на железной дороге. Их действиями руководили украинские спецслужбы.

Уголовное дело Суд Приговоры Следственный комитет России
27 мая 2024, 06:15
Арестованного в Приморье американского военного обвинили в краже 10 тыс. рублей
РИА «Новости»
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Уголовное дело в отношении американца Гордона Блэка передали в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Его обвинили в краже и угрозе убийством, сообщила прокуратура Приморья.

Надзорный орган утвердил обвинительное заключение в отношении подозреваемого, которого задержали во владивостокской гостинице и заключили под стражу. Уголовное дело возбудили по статьям 119 УК России «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» и 158 УК России «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

По версии следствия, американец 1989 года рождения с апреля жил со знакомой в квартире на улице Сахалинской. В мае во время ссоры он схватил девушку за горло, а потом украл из ее кошелька 10 тысяч рублей и скрылся.

Мужчина являлся военным и приехал во Владивосток из Южной Кореи.

Госдеп США сообщил, что ему окажут консульскую помощь.

США Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Приморье Кражи Владивосток
27 мая 2024, 02:41
В Сыктывкаре мужчина убил ножом сотрудницу службы доставки
РИА «Новости»
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Злоумышленник напал с ножом на сотрудницу службы доставки в Сыктывкаре, женщина погибла. Об этом сообщило следственное управление по республике Коми в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, нападение произошло в пятницу, 24 мая, в помещении службы доставки на Тентюковской улице города.

«Мужчина нанес 31-летней работнице организации несколько ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки», - уточнили в следственном управлении.

Пострадавшую госпитализировали, но на следующий день она скончалась от полученных ран.

Ранее в Самаре произошло жестокое убийство 17-летней девушки. По версии следствия, 19-летний житель города напал на свою жертву и нанес ей не менее 60 ножевых ранений. Полицейские задержали нападавшего. Он дал признательные показания, заявив, что действовал в состоянии аффекта.

Убийства Женщины Мужчины Поножовщины
26 мая 2024, 23:54
Убийством девушки в Самаре заинтересовались в центральном главке СК
РИА «Новости»
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Жестокое убийство 17-летней девушки, на теле которой криминалисты насчитали не менее 60 ножевых ранений, всколыхнуло не только Самару, где произошло страшное преступление. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад о ходе расследования. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка.

Следователи уже задержали подозреваемого по делу об убийстве с особой жестокостью. Им оказался 19-летний житель города.

По версии ведомства, в ночь на субботу, 25 мая, молодой человек в доме своего брата напал на 17-летнюю девушку и много раз ударил ее ножом.

В местных пабликах и Telegram-каналах появилась запись предварительного допроса юноши. Он признался, что действовал в состоянии аффекта. Но особое внимание у многих вызвала его татуировка в виде пентаграммы на лбу. Свою причастность к субкультурам молодой человек полностью отрицал.

По данным СМИ, в Самару к брату подозреваемый приехал из Тольятти. Сейчас молодой человек находится в следственном изоляторе. Суд изберет ему меру пресечения в ближайший понедельник, 27 мая.

Убийства Суд Преступления Следственный комитет России

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