Прокуратура начала проверку из-за незаконной засыпки Москвы-реки

Задержанного с наркотиками экс-футболиста сборной России отправили под арест

Бывшего игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева отправили под арест до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Меру пресечения экс-футболисту национальной команды избрал Прикубанский районный суд Краснодара. В материалах дела, которые предоставили суду, указали, что во время личного досмотра 28 октября у Бугаева обнаружили и изъяли вещество, содержащее метилэфедрон массой 484,8 грамма.

По версии правоохранителей, 42-летний фигурант купил и хранил наркотик, чтобы продать его. Против бывшего защитника сборной России возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Заместитель гендиректора ФК «Краснодар», в котором Бугаев играл с 2009 по 2010 годы, Нурбий Хакунов назвал футболиста хорошим человеком. По словам топ-менеджера команды, он знал о проблемах футболиста с алкоголем, но о наркотиках не слышал.

Адвокат Бугаева Екатерина Макличенко заявила «360» , что у ее подзащитного не было при себе запрещенных веществ во время задержания. По ее словам, спортсмен не оказывал сопротивления правоохранителям и шел с ними на контакт.