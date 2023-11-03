Прокуратура начала проверку из-за незаконной засыпки Москвы-реки
Из-за незаконной засыпки Москвы-реки в районе Кожуховского затона начали проверку. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, организация-подрядчик без необходимых документов и согласования отсыпала в реку грунт, доставая затонувшее судно. Незаконные работы приостановили.
Уполномоченные органы начали расчет вреда, причиненного окружающей среде. Организации придется его возместить.
Также Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить загрязнение реки Ягармы в Коломне. Специалисты ведомства во время проведения инспекции обнаружили канализационный коллектор, проложенный прямо в водоохранной зоне.
Ранее регион очистил свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер». Для этого специально закупили самоходные амфибии.