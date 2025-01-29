Прокуратура Москвы заинтересовалась блогером Маркаряном

Ведомство в одном из роликов выявило, что блогер высказал публичные призывы к террористической деятельности на территории России и против ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В прокуратуре уточнили, что блогер выступил с таким же заявлением в прямом эфире другого канала на одном и том же видеохостинге.

Прокуратура направила в следственный орган материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании Маркаряна по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Маркарян - коуч и инфобизнесмен, известный своими мизогинными и противоречивыми высказываниями.

Ранее блогера Михаила Вербицкого* внесли в перечень террористов и экстремистов.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.