Прокуратура Москвы заинтересовалась блогером Маркаряном
Против известного блогера Арсена Маркаряна могут завести уголовное дело за призывы к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Ведомство в одном из роликов выявило, что блогер высказал публичные призывы к террористической деятельности на территории России и против ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.
В прокуратуре уточнили, что блогер выступил с таким же заявлением в прямом эфире другого канала на одном и том же видеохостинге.
Прокуратура направила в следственный орган материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании Маркаряна по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
Маркарян - коуч и инфобизнесмен, известный своими мизогинными и противоречивыми высказываниями.
Ранее блогера Михаила Вербицкого* внесли в перечень террористов и экстремистов.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.