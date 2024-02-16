Проигравшего деньги на ставках налетчика на банк поймали в Хабаровске

Известно, что мужчина занимался продажей автомобилей, ввезенных из-за границы. Делать ставки решил, когда этот бизнес перестал приносить прибыль и стал убыточным.

Однако долги хабаровчанина только возросли. Тогда он пошел на крайний шаг - вооружившись игрушечным пистолетом и муляжами гранат, совершил нападение на банк.

«Злоумышленнику удалось похитить порядка 11 миллионов рублей и валюту», - уточнила Волк.

В течение суток сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого. При обыске у него изъяли более 6,5 миллиона рублей и валюту. Кроме того, правоохранители обнаружили свыше 700 тысяч рублей, которые он планировал отдать тем людям, у которых занимал средства. Деньги мужчина разложил по пачкам, подписав каждую именем кредитора.

«Пять миллионов рублей налетчик успел потратить на погашение долговых обязательств и иные нужды», - уточнили в пресс-службе МВД.

Против хабаровчанина возбудили уголовное дело о разбое.