Проигравшего деньги на ставках налетчика на банк поймали в Хабаровске
Погрязший в долгах житель Хабаровска решил поправить свое финансовое положение, делая ставки на тотализаторе, но это ситуацию только усугубило. В итоге он решил ограбить банк с игрушечным пистолетом и муляжами гранат, сообщила в своем Telegram официальный представитель МВД Ирина Волк.
Известно, что мужчина занимался продажей автомобилей, ввезенных из-за границы. Делать ставки решил, когда этот бизнес перестал приносить прибыль и стал убыточным.
Однако долги хабаровчанина только возросли. Тогда он пошел на крайний шаг - вооружившись игрушечным пистолетом и муляжами гранат, совершил нападение на банк.
«Злоумышленнику удалось похитить порядка 11 миллионов рублей и валюту», - уточнила Волк.
В течение суток сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого. При обыске у него изъяли более 6,5 миллиона рублей и валюту. Кроме того, правоохранители обнаружили свыше 700 тысяч рублей, которые он планировал отдать тем людям, у которых занимал средства. Деньги мужчина разложил по пачкам, подписав каждую именем кредитора.
«Пять миллионов рублей налетчик успел потратить на погашение долговых обязательств и иные нужды», - уточнили в пресс-службе МВД.
Против хабаровчанина возбудили уголовное дело о разбое.