Прохожий зарезал жителя Звенигорода за лай собаки
Агрессивный мужчина с ножом напал на жителя Звенигорода после того, как его облаяла домашняя собака потерпевшего. Об этом «360» рассказала супруга погибшего мужчины.
Она пояснила, что обычно животное не проявляет агрессии к окружающим, но в этот раз собака сорвалась.
«Мужчина высказал претензии матом, я ответила, что он сам такой. После этого он пошел в сторону мужа, оттолкнул меня и все началось. Этот человек вышел из дома с ножом не просто так», - отметила собеседница.
Женщина добавила, что вызвать скорую помощь и полицейских ей помог случайный прохожий.
По данным подмосковного главка СК, поножовщина произошла в минувшую пятницу, 22 сентября. Зарезавший мужчину злоумышленник скрылся с места происшествия. Но его оперативно задержали правоохранители. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания для подозреваемого в убийстве меры пресечения Пресс-служба Одинцовской городской прокуратуры сообщила, что взяла расследование обстоятельств дела под свой контроль.
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