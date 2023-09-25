Прохожий зарезал жителя Звенигорода за лай собаки

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Она пояснила, что обычно животное не проявляет агрессии к окружающим, но в этот раз собака сорвалась.

«Мужчина высказал претензии матом, я ответила, что он сам такой. После этого он пошел в сторону мужа, оттолкнул меня и все началось. Этот человек вышел из дома с ножом не просто так», - отметила собеседница.

Женщина добавила, что вызвать скорую помощь и полицейских ей помог случайный прохожий.

По данным подмосковного главка СК, поножовщина произошла в минувшую пятницу, 22 сентября. Зарезавший мужчину злоумышленник скрылся с места происшествия. Но его оперативно задержали правоохранители. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания для подозреваемого в убийстве меры пресечения Пресс-служба Одинцовской городской прокуратуры сообщила, что взяла расследование обстоятельств дела под свой контроль.

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