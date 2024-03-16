Прохожий не дал вору украсть 46 млн рублей из иномарки в Москве

По данным ведомства, житель Москвы попросил своего водителя положить крупную сумму в банк. Тот разместил сумку с деньгами в машине, но по дороге заехал пообедать. Этим воспользовался злоумышленник.

Увидев, что в машине никого нет, он разбил стекло в иномарке и вытащил сумку. Это заметил случайный прохожий, который не дал мужчине стащить деньги.

Подозреваемого задержали. Ему уже избрали меру пресечения в виде ареста. Известно, что фигуранту дела 32 года.

Привлечение его к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре, заключили в пресс-службе.