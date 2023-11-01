01 ноября 2023, 17:55

Продюсера приговорили к 13 годам колонии за растление детей

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Суд в Москве приговорил 64-летнего продюсера Михаила Разумовского к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год и десять месяцев за неоднократные изнасилования несовершеннолетних. Кроме этого, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью на протяжении 15 лет, сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, мужчину признали виновным в совершении двух эпизодов по пункту «б» части четвертой статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации и еще трех по части третьей статьи 135 УК РФ.

Известно, что в период с 2010 по 2021 год обвиняемых в различных городах России изнасиловал шесть несовершеннолетних, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества.

Следователи собрали достаточную доказательную базу и провели более 25 судебных экспертиз. Подсудимый признал вину частично.

Ранее мужчина напал на женщину и изнасиловал ее в московском магазине.

Правоохранители выяснили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Дети Изнасилования Следственный комитет России Москва 2023
01 ноября 2023, 19:03
Почти три килограмма наркотиков изъяли у иностранцев в Москве
Читайте нас в: Google Новости
Во время полицейской операции в Москве изъяли около 2,5 килограммов героина и метадона, приготовленных к сбыту тремя иностранцами. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, троих мужчин с иностранным гражданством в возрасте от 29 до 31 года, которые занимались фасовкой запрещенных веществ, задержали по месту временного проживания на Зеленодольской улице. Они готовили наркотики для распространения.

В МВД уточнили, что участники группы имели определенные роли: один оборудовал тайник, другой фотографировал его, а третий охранял сообщников. Однако оперативники смогли предотвратить их незаконную деятельность. В настоящее время подозреваемых заключили под стражу.

Ранее Росгвардия задержала женщину за незаконное хранение наркотиков в Пушкино. У нее обнаружили сверток с порошкообразным веществом.

Наркотики Преступления Москва 2023
01 ноября 2023, 16:59
«Еще неизвестно, что произошло». Отец футболиста Бугаева — о его задержании
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева заподозрили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков в Краснодаре. Отец задержанного Иван Бугаев рассказал «360», что вопреки сообщениям некоторых СМИ родные спортсмена уже нашли ему адвоката, однако деньги на его услуги все-таки собирают.

«Адвоката нашли на второй день. <…> В средствах мы стеснены, любую помощь [принимаем]. Я друзьям, коллегам его сказал: если кто может помочь чем на адвоката… Она уже работает, соглашение имеется, она ведет [дело], но на дальнейшее средства нужны», - пояснил Бугаев-старший.

«Еще неизвестно, что произошло. Я вам два слова скажу. Где он был задержан? Где производили выемку? Больше ничего говорить не буду: каждая точка или запятая идет или в ту, или в другую сторону. Чтобы вы более точно владели ситуацией, свяжитесь с его адвокатом», - произнес собеседник «360».

Ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что 42-летнего спортсмена остановили на улице из-за подозрительного поведения. При обыске у него нашли сверток с 500 граммами порошкообразного вещества, которое оказалось производным N-метилэфедрона. Правоохранители добавили, что мужчина, предположительно, забрал его из тайника, хотел увезти в Сочи и там сбыть.

Он прокомментировал появившиеся в Сети предположения бывших коллег футболиста о том, что Алексей мог попасть в плохую компанию, подвергнуться ее влиянию и заняться распространением наркотиков.

«Я коллег этих не понимаю. Он коллегам когда-то помогал, занимал любую сумму, которую просили… эти коллеги - они не коллеги. Никто [из них] со мной на связь не выходил», - заявил Иван.

Само задержание сына он прокомментировал довольно туманно.

Наркотики Задержания Уголовное дело Адвокаты
01 ноября 2023, 16:21
Находившуюся в международном розыске мошенницу задержали в Москве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Московские полицейские задержали гражданку Таджикистана Тахмину Олимову, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, женщина находилась в международном розыске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранительных органов, подозреваемую обвинили в мошенничестве в особо крупном размере на родине, в Таджикистане. В России она скрывалась от правосудия.

Известно, что с августа по декабрь 2022 года злоумышленница обманула нескольких иностранцев. Она пообещала им обменять деньги на валюту по выгодному курсу, получив от них более трех миллионов рублей. Свою работу женщину не выполнила и потратила деньги на личные нужды.

После этого она скрылась на территории России. Ее нашли полицейские Москвы совместно с коллегами из Таджикистана. Сейчас стоит вопрос о ее экстрадиции на родину.

Ранее россиянам раскрыли схему мошенничества с похищением людей на расстоянии.

МВД РФ Мошенничество Москва 2023
01 ноября 2023, 14:30
Экс-футболиста сборной России Бугаева заподозрили в покушении на сбыт наркотиков
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Бывший футболист сборной России 42-летний Алексей Бугаев попал под уголовное дело в Краснодаре за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В его доме нашли полкилограмма производного N-метилэфедрона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков остановили прохожего, чье поведение показалось им подозрительным. Они проверили документы москвича и провели досмотр, во время которого у него в кармане обнаружился сверток с порошкообразным веществом. Мужчину задержали, а вещество отправили на экспертизу.

По предварительным данным, спортсмен, живущий в Сочи у родственников, забрал наркотик из тайника, чтобы переправить в этот город и сбыть там. Бугаеву планируют избрать меру пресечения на время предварительного следствия.

Алексей Бугаев в 2001 и 2003-2004 годах играл за московский клуб «Торпедо», позже - за «Томь», «Краснодар», «Химки» и «Локомотив». В составе «Локомотива» завоевал Суперкубок России и завоевал бронзовую медаль чемпионата страны в 2005 году. За сборную России спортсмен провел всего семь матчей.

Наркотики МВД РФ Футбол Полиция

Новости по теме