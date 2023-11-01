Продюсера приговорили к 13 годам колонии за растление детей
Суд в Москве приговорил 64-летнего продюсера Михаила Разумовского к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год и десять месяцев за неоднократные изнасилования несовершеннолетних. Кроме этого, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью на протяжении 15 лет, сообщили в Следственном комитете России.
По данным следствия, мужчину признали виновным в совершении двух эпизодов по пункту «б» части четвертой статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации и еще трех по части третьей статьи 135 УК РФ.
Известно, что в период с 2010 по 2021 год обвиняемых в различных городах России изнасиловал шесть несовершеннолетних, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества.
Следователи собрали достаточную доказательную базу и провели более 25 судебных экспертиз. Подсудимый признал вину частично.
Ранее мужчина напал на женщину и изнасиловал ее в московском магазине.
Правоохранители выяснили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.