Продюсера приговорили к 13 годам колонии за растление детей

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По данным следствия, мужчину признали виновным в совершении двух эпизодов по пункту «б» части четвертой статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации и еще трех по части третьей статьи 135 УК РФ.

Известно, что в период с 2010 по 2021 год обвиняемых в различных городах России изнасиловал шесть несовершеннолетних, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества.

Следователи собрали достаточную доказательную базу и провели более 25 судебных экспертиз. Подсудимый признал вину частично.

Ранее мужчина напал на женщину и изнасиловал ее в московском магазине.

Правоохранители выяснили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.