Продавшую своего ребенка женщину арестовали в Москве
Суд в Москве арестовал женщину, которая в 2020 году продала собственного ребенка. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура столицы.
Женщине предъявили обвинение по статье уголовного кодекса «Торговля людьми».
«Вину она не признала и возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в прокуратуре.
По данным ведомства, 20 февраля 2020 года 33-летняя женщина родила ребенка и передала ее покупательнице. Вторую фигурантку также арестовали.
Ранее стало известно об аресте Зухры Мусалаевой и Анны Куликовой, обвиняемых в торговле детьми. Их заключили под стражу до 16 апреля 2024 года.