Продавший террористам машину Диловар Исломов обжаловал арест по делу о «Крокусе»

Информация об апелляционной жалобе появилась в картотеке Басманного суда Москвы и на сайте московских судов общей юрисдикции. Дело об избрании меры пресечения Диловару Исломову в виде заключения под стражу зарегистрировали 25 марта. Тогда же вынесли постановление об удовлетворении ходатайства. Арестант 3 апреля обжаловал решение.

Уроженец Душанбе работал таксистом. За две недели до нападения он продал машину Renault , на которой ездили террористы.

Диловар Исломов стал третьим членом семьи Исломовых , обжаловавшим арест. В предыдущие дни то же сделали его отец Исроил и брат Аминчон. Все они стали фигурантами уголовного дела по части третьей статьи 205 УК России «Террористический акт». Апелляционную жалобу также подал Алишер Касимов , который сдавал террористам квартиру в Путилкове.