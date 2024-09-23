Продавшие террористам Renault знали о готовящейся атаке на «Крокус Сити Холл»
Семья из Таджикистана, продавшая автомобиль Renault Symbol террористам, напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл», знала о подготовке теракта. Об этом сообщил ТАСС.
Машину террористам продали братья Аминчон* и Диловар Исломовы*, также о подготовке к преступлению знал их отец Исроил Исломов*.
По данным следствия, именно они продали машину исполнителям. Их причастность к преступлению доказали после проведения оперативно-разыскных мероприятий, осмотров и обысков, а также дачи показаний свидетелями и потерпевшими.
Проданный автомобиль Renault Symbol, на котором боевики пытались скрыться после теракта, принадлежал одному из братьев.
В августе Басманный районный суд Москвы продлил арест Исломовым*. Они будут находиться под стражей до 22 ноября.
В конце августа по делу о теракте в «Крокусе» появились пятеро новых фигурантов. Один из обвиняемых, Якубджони Юсуфзода, пытался сбежать за границу после теракта.
* внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.