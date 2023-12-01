Продававших пожарные датчики под видом сотрудников МЧС аферистов задержали в Москве

По его словам, двое мужчин и одна женщина обходили квартиры под видом инспекторов МЧС и убеждали пенсионеров купить у них датчики пожарной безопасности за почти пять тысяч рублей, что в 10 раз превышает их рыночную стоимость. Таким образом они обманули более чем 30 пенсионеров.

Трех аферистов задержали и возбудили против них дела по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двое - под подпиской о невыезде, третьего заключили под стражу.

Ранее в Москве аферисты развели двух пенсионеров на более чем восемь миллионов рублей. Они представились брокерами и предложили вложиться в инвестиции «по-крупному».