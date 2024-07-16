Призывавшего к убийствам детей и женщин россиянина заподозрили в терроризме

Уголовное дело о покушении на убийство завели новосибирские следователи против местного жителя, который ударил 10-месячного сына сожительницы головой об пол в попытке успокоить. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Мать мальчика оставила сожителя с ребенком в квартире в минувшую пятницу, 12 июля. Когда младенец заплакал, подозреваемый приподнял его и ударил головой об пол. Ребенка забрали прибывшие по вызову врачи. По ходатайству следователя суд отправил подозреваемого под стражу.

Мать пострадавшего мальчика в комментарии 360.ru заявила, что сын находится в крайне тяжелом состоянии и врачи не дают никаких положительных прогнозов.

«Я сегодня там была и видела его состояние. Врач сказал, что, может быть, не выживет», - заявила собеседница 360.ru.

Она добавила, что раньше никакой агрессии к сыну со стороны сожителя не замечала, поэтому не понимает, что произошло. По словам женщины, мужчина после случившегося раскаивался и просил у нее прощения. Но пока она пойти на такой шаг не готова.

«Единственного сына мне никто не вернет», - пояснила мать мальчика.

В минувший понедельник, 15 июля, суд Перми арестовал обвиняемую в убийстве девятилетнего сына местную жительницу. По данным следствия, в ночь с четверга на пятницу женщина задушила ребенка, исполосовала тело ножом и в чемодане вынесла к мусорным бакам.