Признавшегося в любви ВСУ жителя Петербурга арестовали
Суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО на два месяца местного жителя, который в граффити признался в любви ВСУ и начальнику ГУР Украины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Ходатайство дознания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассмотрел Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга.
Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 214 (Вандализм) и частью 1 статьи 222 (Незаконное хранение оружия).
«Суд избрал стражу по 11.12.2023», - сообщила пресс-служба.
По данным следствия, 12 октября мужчина нанес черной краской надписи нарисовал «сердечка» в знак любви к ВСУ и начальнику ГУР Украины на фасады зданий, чем осквернил их.
«Он же, не позднее 13 октября приобрел и хранил по месту своего жительства боеприпасы для ТТ и ППШ, М-56», - указали в пресс-службе.
Задержанный признал вину. Он просил суд не арестовывать его и сообщил, что не намерен скрываться.