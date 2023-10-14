Признавшегося в любви ВСУ жителя Петербурга арестовали

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Ходатайство дознания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассмотрел Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 214 (Вандализм) и частью 1 статьи 222 (Незаконное хранение оружия).

«Суд избрал стражу по 11.12.2023», - сообщила пресс-служба.

По данным следствия, 12 октября мужчина нанес черной краской надписи нарисовал «сердечка» в знак любви к ВСУ и начальнику ГУР Украины на фасады зданий, чем осквернил их.

«Он же, не позднее 13 октября приобрел и хранил по месту своего жительства боеприпасы для ТТ и ППШ, М-56», - указали в пресс-службе.

Задержанный признал вину. Он просил суд не арестовывать его и сообщил, что не намерен скрываться.