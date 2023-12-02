02 декабря 2023, 00:53

Признали невменяемой. Жительница Пермского края заморила голодом пятилетнего сына

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В Лысьве Пермского края под суд пойдет 37-летняя женщина, заморившая голодом своего пятилетнего сына. Ребенок умер летом 2023 года. Историю опубликовал в Telegram-канале СК РФ по Пермскому краю после завершения расследования.

Следствие установило, что что с января 2021 года по 15 июня 2023 года женщина плохо кормила своего сына и лишила его возможности получать медицинскую помощь. В результате мальчик умер от голода.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемая страдает психическим расстройством. Уголовное дело завели по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Причинение смерти по неосторожности». Женщину направят на принудительное лечение.

Следствие выяснило, что сотрудники ПДН и медицинские службы не предприняли действий по предотвращению ситуации. Троих должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

СК РФ намерен ходатайствовать об аресте четырех подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области. Силовики задержали жительницу села Касьяново Ульяновского района, ее бывшего мужа, их общего сына и нынешнего супруга.

Дети Преступления СК РФ
02 декабря 2023, 00:03
Силовики задержали экс-министра транспорта Чувашии Осипова
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
В рамках расследования уголовного дела силовики задержали бывшего министра трнаспорта Чувашии Владимира Осипова. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время Владимир Осипов задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов», - сообщил собеседник агентства.

Детали уголовного дела пока не известны, добавил источник.

Ранее в Санкт-Петербурге по обвинению во взяточничестве задержали начальника следственного отдела ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области. Полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненную майора юстиции Александру Зайцеву арестовали до 28 января 2024 года.

А в Москве полицейские накрыли криминальный семейный бизнес директора аптеки. Фигуранты сбывали наркоманам сильнодействующие препараты без рецептов и чеков.

Уголовное дело Полиция
01 декабря 2023, 20:21
Следствие попросит об аресте подозреваемых в похищении 8-летней девочки под Калугой
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Следствие намерено ходатайствовать об аресте четырех подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Сегодня сотрудники Следственного комитета задержали жительницу села Касьяново Ульяновского района, ее бывшего мужа, их общего сына и нынешнего супруга.

«Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СК.

Эксперты провели обыски и осмотрели место, где держали ребенка. Следователи изъяли одежду подозреваемых, средства связи и другие вещи, нужные для расследования уголовного дела.

По версии СК, 29 ноября около 15:00 девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и направилась в сторону дома. В этот момент ее схватили злоумышленники и на своем авто увезли в Касьяново. Злоумышленники требовали от матери выкуп. На следующий день из-за широкой огласки подозреваемые доставили ребенка в Тульскую область и бросили прямо на улице. Девочка попросила помощи у местных жителей.

Дети Аресты Следственный комитет России
01 декабря 2023, 16:28
Убившей младенца в туалете «Ласточки» матери вынесли приговор в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лефортовский районный суд города Москвы вынес приговор женщине за убийство ее новорожденного ребенка в туалете электропоезда «Ласточка». Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что 25-летняя обвиняемая, находясь в поезде Московского центрального кольца, родила младенца. Ребенок был жизнеспособен. Однако женщина убила его, нанеся 44 колото-резаных ранения.

Приняв во внимание серьезность преступления и характеристики личности обвиняемой, суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее «360» сообщал о том, что женщину доставили в суд. На допросе она рассказала, что ехала на «Ласточке» по МЦК от станции «Новохохловская», когда у нее начались внезапные роды. Новорожденного ребенка она убила ножницами.

А на востоке столицы в ванной погибла годовалая девочка. Мать оставила ребенка без присмотра.

Убийства Суд Дети Преступления Москва 2023
01 декабря 2023, 14:47
«Вернули мне жизнь». Мать — о поисках найденной в Калужской области 8-летней дочери
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Похищенная в Козельске восьмилетняя девочка вернулась домой. Мать девочки Ирина Липовая рассказала «360» об обстоятельствах произошедшего и самочувствии дочери.

Мать девочки предположила, что люди знали девочку в лицо - в тот день она надела другую куртку и шапку. К тому же именно в то время, когда произошло похищение , она находилась одна. Обычно, по словам женщины, школьница на учебе или с ней на работе.

«Эти люди знали, что в этот промежуток два часа меня нет», - сказала она.

Маршрут автобуса Школьный автобус высадил девочку и других детей у средней школы № 3, почти в километре от дома. Ирина Липовая сказала, что вместе с другими местными жителями просила подвозить школьников ближе.

«Мы, мамы, всегда боялись. Ну, маршрут так проложен. Просили, чтобы привозили к остановке, куда ходит маршрутное такси. Надеюсь, теперь этот вопрос решится», - сказала она.

Пока дети проходят по сложному, по словам Ирины Липовой, участку между улицами Гагарина и Гвардейской. Зимой там сугробы и бездомные собаки.

Подавлена и шокирована «Я верила, что она вернется. <…> Но это был ад, который не дай бог никому пережить. <…> Они вернули мне жизнь», - сказала она.

Женщина поблагодарила людей, которые участвовали в поисках, представителей Следкома и полиции. Она много времени провела у правоохранителей, а в два часа ночи 1 декабря ребенка привезли. По ее словам, дочь пострадала психологически.

«Она подавлена, она в шоке, но она дома, и мы ее отогреем», - заявила мать.

Знали в лицо Ирина Липовая рассказала об обстоятельствах возвращения дочери. О том, что ее обнаружили, она узнала, будучи в полиции.

«Сказали, что нашлась девочка в Белеве. Еще фотографии не было. Единственное, спросила, жива ли она. Сказали, живая, и показали фотографию», - рассказала женщина.

О задержании подозреваемых в похищении она услышала от журналистов. Предположений о том, кто это мог быть, у Ирины Липовой нет.

Уголовное дело Дети Видео

Новости по теме