Признали невменяемой. Жительница Пермского края заморила голодом пятилетнего сына

Следствие установило, что что с января 2021 года по 15 июня 2023 года женщина плохо кормила своего сына и лишила его возможности получать медицинскую помощь. В результате мальчик умер от голода.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемая страдает психическим расстройством. Уголовное дело завели по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Причинение смерти по неосторожности». Женщину направят на принудительное лечение.

Следствие выяснило, что сотрудники ПДН и медицинские службы не предприняли действий по предотвращению ситуации. Троих должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

СК РФ намерен ходатайствовать об аресте четырех подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области. Силовики задержали жительницу села Касьяново Ульяновского района, ее бывшего мужа, их общего сына и нынешнего супруга.