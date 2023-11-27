Признаки мошенничества нашли в системе «Безопасный город»

По информации РБК, военная прокуратура начала проверку в сентябре 2022 года по обращению советника главы МЧС Даниила Мартынова. В ноябре результаты проверки направили в московское военное управление СК.

С 2020 года сотрудники Национального центра информатизации (НЦИ) «Ростеха» начали по заказу МЧС разрабатывать научно-технические и правовые стандарты для системы «Безопасный город». В том числе, регулирующий проект федерального закона.

Но в военной прокуратуре выявили признаки мошенничества в особо крупном размере при проведении научно-исследовательских работ. Сумма ущерба оценивается в 620 миллионов рублей - это практически все выделенные на проект средства. Теперь Следственный комитет примет решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу главу Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексея Белянкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.