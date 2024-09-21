Привязавшего собак к машине в Мытищах живодера поймали

Фигурантам по делу о нападении на офис Wildberries назначили административные наказания. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Виновными признали 13 человек. Каждому из них Мещанский районный суд назначил административный арест на 15 суток по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных структур.

Басманный районный суд 19 сентября постановил в качестве меры пресечения на один месяц заключить под стражу шестерых фигурантов дела о нападении на офис маркетплейса: Сайфулаева А., Нурматова М., Коноплева И, Канаева Р., Ефремова А. и Мажиева М. На следующий день суд арестовал еще 14 подсудимых.

Всего по делу о стрельбе у Wildberries предъявили обвинения 33 задержанным, в том числе мужу основательницы компании Владиславу Бакальчуку. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по статьям об убийстве, покушении, самоуправстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.