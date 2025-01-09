Приставы изымут у осужденного экс-следователя более миллиарда рублей в биткойнах

Криптовалюта лежит на аппаратном кошельке «Ledger Nano X». Согласно материалам дела, суд также наложил арест на имущество Тамбиева в рамках другого исполнительного производства, открытого в декабре 2024 года.

Бывшего следователя арестовали в марте 2022 года за взятку в 7,3 миллиарда рублей. По версии следствия, Тамбиев с бывшей следовательницей Кристиной Ляховенко вымогал у хакеров группировки Infraud Organization 2718 биткоинов. Кибервзломщики сами рассказали о случившемся ФСБ.

Следствие установило, что Ляховенко превысила свои должностные полномочия и не конфисковала у обвиняемых криптовалюту по одному из уголовных дел. Ей предъявили обвинения по двум статьям.

Тамбиев занимал должность начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы. Свою вину он не признал.