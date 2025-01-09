Приставы изымут у осужденного экс-следователя более миллиарда рублей в биткойнах
Судебные приставы начали изымать более миллиарда рублей в биткойнах бывшего следователя СК Марата Тамбиева, которого осудили за взяточничество. Об этом сообщил ТАСС.
Криптовалюта лежит на аппаратном кошельке «Ledger Nano X». Согласно материалам дела, суд также наложил арест на имущество Тамбиева в рамках другого исполнительного производства, открытого в декабре 2024 года.
Бывшего следователя арестовали в марте 2022 года за взятку в 7,3 миллиарда рублей. По версии следствия, Тамбиев с бывшей следовательницей Кристиной Ляховенко вымогал у хакеров группировки Infraud Organization 2718 биткоинов. Кибервзломщики сами рассказали о случившемся ФСБ.
Следствие установило, что Ляховенко превысила свои должностные полномочия и не конфисковала у обвиняемых криптовалюту по одному из уголовных дел. Ей предъявили обвинения по двум статьям.
Тамбиев занимал должность начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы. Свою вину он не признал.