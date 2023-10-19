Приморца обвинили в сборе данных о военных объектах России для Украины
Во Владивостоке задержали мужчину, который, по версии следствия, передавал спецслужбам Украины информацию о военных объектах России и предприятиях военно-промышленного комплекса. Его обвинили в госизмене, сообщили «Известия» со ссылкой на управление ФСБ по Приморскому краю.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». Операцию по задержанию предполагаемого преступника сняли на камеру.
В Приморье уже задерживали мужчину, который выполнял задания Главного управления разведки Минобороны Украины. Его обвинили в шпионаже.
Житель Владивостока по собственной инициативе вышел на спецслужбы Украины. Он предложил им свои услуги и по заданию кураторов стал собирать и передавать информацию о военных объектах и предприятиях ВПК. По версии следствия, приморец полностью осознавал последствия своих действий.
«Обвиняемый задержан, находится под стражей», - сообщили силовики.