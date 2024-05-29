29 мая 2024, 18:45

Приговор Стрелкову по делу о призывах к экстремизму оставили в силе

РИА «Новости»
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Приговор бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики Игорю Стрелкову (Гиркину), которого осудили на четыре года колонии за призывы к экстремизму, оставили в силе. Об этом сообщила пресс-служба Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу <…> и постановил оставить приговор без изменения, а жалобу защиты осужденного - без удовлетворения», - отметили в пресс-службе.

В декабре 2023 года Стрелков не признал себя виновным по делу о публичных призывах к экстремизму.

А в январе 2024 года сторона обвинения запросила приговорить его к четырем годам и 11 месяцам заключения.

Суд Приговоры Экстремизм
29 мая 2024, 14:44
«Таких надо убивать». Школьник с кастетом разбил нос 10-летнему мальчику в Пермском крае
РИА «Новости»
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В поселке Юго-Камский в Пермском крае школьник самодельным кастетом разбил ровеснику голову. Началась проверка. Мать пострадавшего рассказала 360.ru, что обидчик учился в классе коррекции и нападал на других детей.

Слово пацана Стычка 10-летних детей произошла 23 мая на улице. Школьник вооружился самодельным кастетом и позвал другого мальчика на разборку тет-а-тет, но тот отказался.

Женщина подтвердила, что обидчик известен - мальчик воспитывался в проблемной семье, учился в классе коррекции и в разное время нападал на других детей. Они ходили в одну школу, но общались поверхностно, пострадавший даже не знал его фамилии. Мальчик получил травмы, лицо и одежду залило кровью. В ближайшее время ему сделают операцию.

«Сейчас уже лучше, завтра предстоит операция по выравниванию носа. <…> Ушибленные раны мягких тканей головы и сломан нос», - сказала она.

Родители хулигана не выходили на связь. Мать пострадавшего заявила, что никогда не видела ни мальчика, ни его семью. Женщина решила не спускать дело на тормозах и добиться справедливости. Не исключено, что ее сыну потребуется более серьезное лечение.

Семью проверят Об этом случае написали в соцсетях, и делом заинтересовались правоохранители. Процессуальную проверку по части 2 статьи 115 УК России «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» организовало Следственное управление СКР по Пермскому краю, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители заявили, что мальчик бил ровесника металлическим предметом по голове и телу. Пострадавшему оказали амбулаторную помощь. Доклад о ходе проверки предоставят председателю СК Александру Бастрыкину.

Работу органов профилактики и качество воспитания проверит прокуратура Пермского края. Если выявят нарушения, примут комплекс мер прокурорского реагирования.

Пермский край Драки Дети Прокуратура РФ Школьники Следственный комитет России
29 мая 2024, 11:23
Депутата Карелии задержали по подозрению в даче взятки
Пресс-служба Следственного комитета
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Депутата Законодательного собрания Карелии и его сына задержали по подозрению в даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Республики Карелия и его 36-летнего сына», - указали в ведомстве.

Их подозревают в даче взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело. В ведомстве уточнили, что правоохранители провели обыски по местам проживания подозреваемых. Специалисты решают вопрос об избрании меры пресечения.

По данным Telegram-канала Shot, задержанным оказался депутат Виталий Красулин. Его сын Артем ранее являлся главой Фонда развития промышленности Карелии.

Как уточнили в канале, подозреваемый передал 200 тысяч силовику за информацию о том, объявят ли его в розыск и будут ли проводить соответствующие мероприятия.

Недавно в федеральный розыск объявили экс-мэра Магаса Усмана Аушева. В его отношении возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Депутаты Аресты
29 мая 2024, 11:14
Сына актера Владимира Литвинова обвинили в мошенничестве
Global Look Press
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Актер Арсений Литвинов — сын заслуженного артиста России Владимира Литвинова — рискует оказаться под следствием из-за массовых обвинений в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Один из пострадавших артистов рассказал журналистам, что вскоре после знакомства с Литвиновым-младшим тот начал занимать у него деньги под разными предлогами. В частности, на развитие бизнеса, на медицинские расходы для супруги, на налоги. По словам актера, его проблемы росли как снежный ком, как и суммы долга.

Литвинов-младший брал деньги под расписки с процентами. В результате он обещал вместо 890 тысяч рублей вернуть миллион. Актер оформил на приятеля дарственную на квартиру, чтобы подтвердить свою платежеспособность, но документ оказался фиктивным, так как эта недвижимость ему не принадлежала.

Shot уточнил, что в общей сложности от схем сына Литвинова, предположительно, пострадали девять представителей киноиндустрии. Они планируют обратиться в полицию.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты стали рассылают поддельные электронные письма, принуждая жертв брать кредиты.

Актер Арсений Литвинов - сын заслуженного артиста России Владимира Литвинова - рискует оказаться под следствием из-за массовых обвинений в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мошенничество Полиция Актеры Москва
28 мая 2024, 21:22
Военные следователи провели рейд по поиску уклонистов в Щелкове и Балашихе
РИА «Новости»
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Военные полицейские продолжают проводить рейды по поиску мигрантов в Подмосковье, нарушающих российские законы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Он рассказал, что 27 мая сотрудники военных следственных органов провели рейды по Балашихе и Щелкову. Блюстители порядка выясняют, кто из бывших трудовых мигрантов, получивших российское гражданство, уклоняется от постановки на воинский учет.

«Всего в 2024 году из сборного пункта города Балашиха на срочную службу в армию направили 254 лица указанной категории», - заявил источник.

Также о рейде по поиску уклонистов в Щелкове стало известно 22 мая. Как рассказали 360.ru, тогда правоохранители проверили 24 частных дома и 345 квартир.

Мигранты Законы Военные Балашиха Щелково

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