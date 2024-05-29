Приговор Стрелкову по делу о призывах к экстремизму оставили в силе

В поселке Юго-Камский в Пермском крае школьник самодельным кастетом разбил ровеснику голову. Началась проверка. Мать пострадавшего рассказала 360.ru, что обидчик учился в классе коррекции и нападал на других детей.

Слово пацана Стычка 10-летних детей произошла 23 мая на улице. Школьник вооружился самодельным кастетом и позвал другого мальчика на разборку тет-а-тет, но тот отказался.

Женщина подтвердила, что обидчик известен - мальчик воспитывался в проблемной семье, учился в классе коррекции и в разное время нападал на других детей. Они ходили в одну школу, но общались поверхностно, пострадавший даже не знал его фамилии. Мальчик получил травмы, лицо и одежду залило кровью. В ближайшее время ему сделают операцию.

«Сейчас уже лучше, завтра предстоит операция по выравниванию носа. <…> Ушибленные раны мягких тканей головы и сломан нос», - сказала она.

Родители хулигана не выходили на связь. Мать пострадавшего заявила, что никогда не видела ни мальчика, ни его семью. Женщина решила не спускать дело на тормозах и добиться справедливости. Не исключено, что ее сыну потребуется более серьезное лечение.

Семью проверят Об этом случае написали в соцсетях, и делом заинтересовались правоохранители. Процессуальную проверку по части 2 статьи 115 УК России «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» организовало Следственное управление СКР по Пермскому краю, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители заявили, что мальчик бил ровесника металлическим предметом по голове и телу. Пострадавшему оказали амбулаторную помощь. Доклад о ходе проверки предоставят председателю СК Александру Бастрыкину.

Работу органов профилактики и качество воспитания проверит прокуратура Пермского края. Если выявят нарушения, примут комплекс мер прокурорского реагирования.