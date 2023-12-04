04 декабря 2023, 10:26

Приговор серийному убийце возмутил жителей Свердловской области

РИА «Новости»
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В Свердловской области серийного убийцу Михаила Незнамова приговорили к 17 годам лишения свободы. С приговором категорически не согласились родные пяти погибших девушек, сообщило РИА «Новости». Кроме того, как отметило агентство, местные жители не исключают, что на счету преступника есть еще ряд нападений.

Жертв насиловали и душили В апреле 2020 года в Каменске-Уральском нашли тело задушенной девушки. Убийца использовал в качестве орудия убийства чулки жертвы. Еще через месяц погибла школьница - 17-летнюю ученицу изнасиловали, а потом задушили.

Свидетелей найти не смогли. Оба преступления остались нераскрытыми. Вскоре - в марте 2021 года - произошло новое убийство. Жертвой снова стала девушка. Ее также задушили колготками.

Эпизоды расследовали по отдельности, несмотря на схожий почерк. Правоохранители, по данным издания, проверяли местных душевнобольных и ранее судимых за подобные преступления. Но безрезультатно.

В сентябре 2005 года стало известно об очередном убийстве. Неизвестный расправился с жертвой в безлюдном месте и тоже использовал колготки для удушения. В декабре город потряс еще один случай.

Но никаких существенных улик так и не нашли, не было и показаний свидетелей. Расследование в итоге приостановили.

Возвращение к расследованию К материалам вернулись только в начале 2022 года. Екатеринбургские следователи обратили внимание, что в деле об убийстве каменской школьницы весной 2000-го был образец ДНК. В то время провести расширенную экспертизу было невозможно в силу технических причин, но ситуация изменилась, расследование возобновили.

В СУ СК Свердловской области агентству рассказали о проверке генотипа по федеральной базе данных, благодаря чему удалось установить принадлежность профиля ранее судимому мужчине. Его местонахождение быстро установили и начали наблюдение.

Речь идет о 44-летнем местном жителе Михаиле Незнамове. В начале нулевых он отбывал наказание за разбой. Как раз в это время серия убийств прервалась.

На свободу Незнамов вышел в 2012 году, работал слесарем, рассказала РИА «Новости» его знакомая. Женщина призналась, что никогда не могла подумать, что этот человек способен на убийство.

«Криминальные наклонности, конечно, проявлялись, но не до такой степени, чтобы убивать и насиловать», - пояснила она.

Приговор и реакция жителей города Когда Незнамова задержали, он пытался все отрицать. Но в итоге сознался - все улики указывали на его причастность к преступлениям. Помимо ДНК, совпадал и почерк преступлений.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Родственников погибших и горожан такое решение возмутило. За такие преступления, по их мнению, нужно давать пожизненное.

«Однако, к сожалению, уже ничего не изменить, ведь Незнамов пошел на сделку со следствием», - поделилась сестра одной из жертв убийцы.

Местная жительница Ольга Г. отметила, что в декабре 2005 года на ее дочь тоже пытались напасть, когда девочка возвращалась из художественной школы. Семья сразу обратилась в полицию, но по горячим следам злоумышленника задержать не удалось.

Причем нападение тогда произошло в парке неподалеку от дома, где жил Незнамов.

Другая жительница города рассказала, что в то время на улице Шестакова - как раз напротив парка - нашли еще обнаженную и изнасилованную девушку, задушенную колготками. Однако входит ли этот случай в число других - неизвестно, указало агентство.

В случае, если в деле не появятся новые эпизоды, преступник сможет претендовать на УДО через 12 лет, когда ему будет 56 лет.

Урал Убийства Изнасилования
04 декабря 2023, 08:24
Шесть человек задержали в Иркутске по делу об убийстве школьника на остановке
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Правоохранительные органы в Иркутске задержали шесть человек в рамках расследования дела об убийстве на остановке 15-летнего школьника. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Иркутской области.

После гибели подростка возбудили дело по статьям «Убийство» и «Хулиганство», задержанным в рамках следствия от 15 лет до 21 года. Подозреваемых охарактеризовали отрицательно, некоторых из них ранее уже привлекли у уголовной ответственности.

Следователи опросили всех участников конфликта, в результате которого погиб школьник. Они установили, что шесть человек вышли из сауны и отправились на остановку общественного транспорта «Лисиха» в Иркутске, где между ними и группой из пяти подростков произошел конфликта.

В результате стычки 15-летний подросток получил четыре ножевых ранения и погиб на месте происшествия. Зачинщики скрылись, однако силовики установили их местоположение и задержали.

В ведомстве отметили, что следователи не обнаружили связи между совершенным преступлением и популярным сериалом. У фигурантов изъяли орудие преступления и телефоны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

О гибели школьника в результате уличного конфликта в Иркутске стало известно 2 декабря. Региональная прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.

Убийства Дети Иркутская область Следственный комитет России
04 декабря 2023, 07:17
Гособвинитель запросил по 5,5 года тюрьмы двум отставным офицерам по делу о надувных танках
РИА «Новости»
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Уголовное дело о надувных танках предложили переквалифицировать из коррупционного в мошенническое и приговорить двух обвиняемых к 5,5 года тюрьмы. Об этом сообщил «Коммерсант».

Отставных офицеров задержали осенью 2020 года и обвинили по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере». В марте 2023 года их перевели под домашний арест. Дело рассматривал Мещанский районный суд Москвы. После прений сторон прокурор предложил инкриминировать им преступление по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере» и приговорить каждого к 5,5 года колонии.

Советника отдела межвидовой координации планирования развития, поставок и ремонта вооружения главного управления вооружений Минобороны и советника департамента по обеспечению гособоронзаказа, по информации издания, задержали при получении конверта с 7,4 миллиона от гендиректора ЗАО «НПП „Русбал“». Компания выпускала 3D-макеты военной техники, поэтому разбирательство назвали делом о надувных танках. Обвиняемые и их адвокаты настаивали на невиновности и заявляли о провокации.

В Москве по делу о мошенничестве задержали продавцов пожарных датчиков. Их обвинили в продаже приборов по завышенной цене. Продавцы представлялись сотрудниками МЧС.

Уголовное дело Суд Коррупция Военные
02 декабря 2023, 19:51
Условия жизни детей подозреваемой в похищении девочки из Козельска проверят
РИА «Новости»
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Сотрудники прокуратуры проверят условия жизни пятерых детей в семье женщины, которая вместе с будущим и нынешним мужем, а также старшим сыном подозревается в похищении девочки в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Калужский районный суд арестовал четверых подозреваемых в похищении ребенка и вымогательстве. По данным регионального СУ СК, это сделали жители деревни Касьяново: 37-летняя женщина, ее 44-летний бывший муж, их общий сын 21 года и нынешний супруг женщины - ему 40 лет.

«Прокуратурой области проводится детальная проверка условий жизни детей в семье подозреваемых», - сообщили в ведомстве.

Представитель прокуратуры уточнил РИА «Новости», что у подозреваемой, помимо 21-летнего сына, есть еще пять детей.

Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске. Ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в размере 1,5 миллиона рублей. Ребенка нашли в Тульской области.

Дети Прокуратура РФ Преступления
02 декабря 2023, 19:45
Воспитательница детсада в Одинцове изранила карандашом шестилетнего мальчика
Pxhere
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В Сети появилась публикация о том, что воспитатель детского сада в Одинцове до крови истыкала карандашом мальчика. Одинцовская городская прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.

«По имеющейся информации воспитатель дошкольного образовательного учреждения, расположенного в городе Одинцове, нанесла телесные повреждения мальчику 2017 года рождения», - передали в прокуратуре.

Делом также заинтересовались в Следкоме. В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что по результатам проверки примут решение.

Telegram-канал Mash опубликовал фото пострадавшего ребенка. Родители заметили на теле мальчика раны и спросили, откуда они. Тогда сын признался, что няня в саду истыкала его карандашом, потом обработала раны йодом и попросила никому не говорить о произошедшем. До этого с воспитанника снимали футболку и вытирали ей пролитый суп.

Ранее воспитательница в Серове вывихнула руку трехлетней девочке. Работнице дошкольного учреждения объявили выговор и пообещали наказать.

Одинцово Дети Прокуратура РФ Следственный комитет России

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