Приговор по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха обжаловали
Сторона защиты обжаловала приговор по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщили «Известия».
Саму апелляцию сторона защиты подала еще в день оглашения приговора. Фигурантами дела стали экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев - администраторы Telegram-канала «Тушите свет», - а также бывший директор компании журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов.
Их обвинили в вымогательстве крупной суммы у Сергея Чемезова. Как сообщало следствие, Суханов требовал у главы госкорпорации 11 миллионов рублей за то, что порочащую его информацию не будут публиковать в Telegram-канале «Тушите свет».
В понедельник, 12 февраля, суд назначил бывшему директору компании Собчак 7,5 года колонии. Романовский и Бигаев получили по семь лет тюрьмы.
Собчак отреагировала на приговоры. Она назвала их «гораздо большим, чем несправедливость». А Ростех призывал суд смягчить вынесенный вердикт.