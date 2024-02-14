Приговор по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха обжаловали

Саму апелляцию сторона защиты подала еще в день оглашения приговора. Фигурантами дела стали экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев - администраторы Telegram-канала «Тушите свет», - а также бывший директор компании журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов.

Их обвинили в вымогательстве крупной суммы у Сергея Чемезова. Как сообщало следствие, Суханов требовал у главы госкорпорации 11 миллионов рублей за то, что порочащую его информацию не будут публиковать в Telegram-канале «Тушите свет».

В понедельник, 12 февраля, суд назначил бывшему директору компании Собчак 7,5 года колонии. Романовский и Бигаев получили по семь лет тюрьмы.

Собчак отреагировала на приговоры. Она назвала их «гораздо большим, чем несправедливость». А Ростех призывал суд смягчить вынесенный вердикт.