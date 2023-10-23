Приговор осужденного за госизмену главу Group-IB Сачкова признали законным

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Илью Сачкова арестовали в 2011 году. По версии следствия, его компания передала секретные сведения представителям иностранной разведки в сфере кибербезопасности.

СМИ со ссылкой на источники связывали уголовное преследование основателя Group-IB с делом бывшего начальника оперативного Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, арестованного в конце 2016 года и осужденного на 22 года колонии.

Считалось, что он передал американским спецслужбам данные хакеров, стоящих за взломом серверов Демократической партии США перед выборами. Россия свою причастность к организации этих кибератак отрицала.

В ведомстве добавили, что с апелляцией об изменении приговора в суд обратились адвокаты осужденного. Но после рассмотрения решение первой инстанции оставили в силе, а жалобу защиты без удовлетворения.

Приговор Илье Сачкову в виде 14 лет колонии строгого режима вынес в конце июля 2023 года Московский городской суд. Кроме лишения свободы предпринимателю выписали штраф в размере 500 тысяч рублей. Представлявший интересы основателя компании Group-IB адвокат Сергей Афанасьев пообещал обжаловать это решение.