Приговор Навальному по делу об экстремизме признали законным

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Также суд внес в текст приговора незначительные изменения. Они не повлияли на меру пресечения.

«В остальной части приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - сообщили в суде.

Приговор по делу об экстремизме вступил в законную силу. Навального переведут из колонии строгого режима в тюрьму с особым режимом. Блогеру сократят количество свиданий с родственниками. Также он будет реже получать посылки.

Навальный лично не присутствовал на заседании суда. Он участвовал в слушании по видеосвязи, находясь при этом в колонии.

Блогер получил 19 лет колонии в августе. Суд признал его виновным в экстремизме, финансировании экстремистской деятельности и организации сообщества.

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