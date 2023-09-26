Приговор Навальному по делу об экстремизме признали законным
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Алексею Навальному, который получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме, организации и финансировании подобного сообщества. Об этом сообщило РИА «Новости».
Также суд внес в текст приговора незначительные изменения. Они не повлияли на меру пресечения.
«В остальной части приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - сообщили в суде.
Приговор по делу об экстремизме вступил в законную силу. Навального переведут из колонии строгого режима в тюрьму с особым режимом. Блогеру сократят количество свиданий с родственниками. Также он будет реже получать посылки.
Навальный лично не присутствовал на заседании суда. Он участвовал в слушании по видеосвязи, находясь при этом в колонии.
Блогер получил 19 лет колонии в августе. Суд признал его виновным в экстремизме, финансировании экстремистской деятельности и организации сообщества.
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