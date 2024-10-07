Приговор иностранцу за финансирование террористов из Сирии вынесли в России

Известный блогер Елена Блиновская заболела в СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, во время перевозки подсудимой в Московской городской суд для рассмотрения жалобы на продление ареста на имущество у женщины поднялась температура и заболело горло.

Лечиться «королеве марафонов» пришлось доступными в изоляторе средствами.

В настоящее время идут переговоры о продаже автомобильного парка семьи Блиновских, отметил собеседник Shot. В него входят Jeep Wrangler, Bentley Continental, Lamborghini Urus, Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley Davidson, гидроцикл, моторная лодка и снегоболотоход.

На это имущество сейчас наложен арест. Сумма выручки после продажи может составить до 90 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что юристы Блиновской погасили долг блогера по НДФЛ на 320 миллионов рублей. Общая сумма задолженности женщины перед налоговой составляет 1,15 миллиарда рублей.