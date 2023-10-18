«Приглашал на встречи под мост». Жителя Липецка задержали по подозрению в растлении восьми девочек

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Подозреваемый 30-летний мужчина знакомился с жертвами в социальных сетях, обменивался с ними информацией интимного характера. Завоевав доверие несовершеннолетних, приглашал на свидание под Октябрьский мост, где насиловал их. Мужчину обвиняют в растлении восьми девочек.

Подробности дела рассказала заместитель председателя комиссии мэрии по делам несовершеннолетних и защите их прав Екатерина Дьяконова на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по соцвопросам, здравоохранению и экологии.

Ранее в Уфе арестовали 21-летнего мужчину по подозрению в убийстве сестры. Следствие предполагает, что молодой человек сначала изнасиловал 14-летнюю девочку, а потом задушил ее.