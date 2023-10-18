«Приглашал на встречи под мост». Жителя Липецка задержали по подозрению в растлении восьми девочек
Полиция Липецка задержала мужчину, подозреваемого в 13 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Его обвиняют в изнасиловании восьмерых девочек, сообщил информационный ресурс Gorod48.
Подозреваемый 30-летний мужчина знакомился с жертвами в социальных сетях, обменивался с ними информацией интимного характера. Завоевав доверие несовершеннолетних, приглашал на свидание под Октябрьский мост, где насиловал их. Мужчину обвиняют в растлении восьми девочек.
Подробности дела рассказала заместитель председателя комиссии мэрии по делам несовершеннолетних и защите их прав Екатерина Дьяконова на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по соцвопросам, здравоохранению и экологии.
Ранее в Уфе арестовали 21-летнего мужчину по подозрению в убийстве сестры. Следствие предполагает, что молодой человек сначала изнасиловал 14-летнюю девочку, а потом задушил ее.